Expremiér Berlusconi ohlásil návrat do politiky

Rím 30. júna (TASR) - Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi dnes oznámil, že mieni kandidovať ako líder konzervatívnej koalície v budúcoročných parlamentných voľbách. Potenciálnych voličov chce osloviť prísľubom štedrých daňových úľav a sociálnych dávok, informovala agentúra DPA.Ešte donedávna sa zdalo, že politická kariéra 80-ročného Berlusconiho sa už definitívne skončila. Bývalý taliansky premiér mal zdravotné problémy a z talianskeho parlamentu ho vylúčili pre daňové podvody.Víťazstvo koalície stredopravých a pravicových strán, ktorej súčasťou bola aj Berlusconiho strana Forza Italia, v júnových komunálnych voľbách však okamžite inšpirovalo úvahy o možnom Berlusconiho návrate do politiky.povedal Berlusconi v rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera.Berlusconi nemôže kvôli usvedčeniu z daňových podvodov kandidovať vo voľbách až do roku 2019. Tento rozsudok sa však snaží zrušiť prostredníctvom žaloby, ktorú predložil Európskemu súdu pre ľudské práva.Pre Corriere della Sera dnes uviedol, že aj keby rozsudok napokon zrušený nebol, je pripravený aspoň postaviť sa do čela predvolebnej kampane.Vo svojom volebnom programe hovorí Berlusconi o rovnej dani a zaistení základného príjmu pre najchudobnejších, ale neuviedol, kde na to mieni získať financie. Chce tiež presadiť aj prísnejší prístup v otázke migrácie, ktorá sa podľa neho vymkla akejkoľvek kontrole.Počas svojho dlhoročného opakovaného pôsobenia vo funkcii premiéra presadil Berlusconi mnoho dôležitých legislatívnych noriem, napríklad reformu pracovného trhu či školstva. Prijal i zmenu ústavy, ktorá posilnila právomoci regiónov. Vo funkcii premiéra skončil v roku 2011.