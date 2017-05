Expremiér Blair bude bojovať za zotrvanie Británie v EÚ

Na archívnej snímke z 8. apríla 2013 je britský expremiér Tony Blair. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 1. mája (TASR) - Tony Blair, bývalý britský premiér, sa obáva o budúcnosť svojej krajiny, znepokojujú ho škody, ktoré jej zapríčiní brexit. Preto sa po rokoch života v ústraní znovu rozhodol vstúpiť do britského vnútropolitického života. Nepomýšľa však na to, že sa zapojí do parlamentných volieb 8. júna. Politickým hnutím bude bojovať proti vystúpeniu krajiny z EÚ.O jeho zámere informuje dnešné vydanie denníka Daily Mirror. Pokúsi sa dať stúpencom brexitu šancu, aby svoje rozhodnutia z júna minulého roku zrevidovali.povedal Blair. Chce sa vyhnúť výčitkám,nič nepodnikol.Blair viedol v rokoch 1994 až 2007 Labouristickú stranu a od roku 1997 bol desať rokov britským premiérom.Blair denníku povedal, že plány konzervatívnej premiérky Theresy Mayovej opustiť spoločný trh a uzavrieť s EÚ obchodné dohody poškodia Veľkú Britániu.