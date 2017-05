Expremiéra Balladura vyšetrujú pre zbrojárske obchody z 90

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 31. mája (TASR) - Bývalý francúzsky premiér Édouard Balladur (88) je podozrivý z napomáhania pri defraudácii spoločenského majetku. V súvislosti s aférou okolo zbrojárskych obchodov z 90. rokov minulého storočia sa začalo s vyšetrovaním jeho osoby. Informovali o tom v utorok justičné zdroje v Paríži.Kauze sa predtým venovali noviny Le Canard Enchaine.Pri predaji troch ponoriek Pakistanu sa dohodli vysoké sprostredkovateľské platby, čo vtedy legislatíva umožňovala. Už roky však pretrváva podozrenie, že časť z týchto finančných prostriedkov sa mohla ilegálne vrátiť do Francúzska, a to do pokladne, z ktorej sa financovala Balladurova kampaň pred prezidentskými voľbami v roku 1995.Vyšetrovanie bude teraz pokračovať až do rozhodnutia vyšetrovacej komisie, či Balladura, ktorý bol predsedom francúzskej vlády v rokoch 1993-1995, postavia pred súd.Samotný expremiér sa podľa francúzskych médií nechal počuť, že postup napadne na najvyššom súde krajiny poukazujúc na fakt, že vyúčtovanie prostriedkov, ktoré svojho času investoval do kampane, akceptoval francúzsky ústavný súd.