Exprezident Bush už nie je na JIS. Jeho manželku pustili domov

Na archívnej snímke z apríla 2016 George H.W. Bush. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 23. januára (TASR) - Bývalého amerického prezidenta Georgea H. W. Busha, ktorého minulý týždeň hospitalizovali so zápalom pľúc, dnes presunuli z jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) do bežnej nemocničnej izby. Oznámili to jeho lekári.Uviedli, že 92-ročný Bush zostane v Houstonskej metodistickej nemocnici väčšinu tohto týždňa, ale už je v dobrej nálade. V piatok ho odpojili od dýchacej trubice.uviedla lekárka Amy Mynderseová.Nemocnica tiež informovala, že bývalú prvú dámu Barbaru Bushovú, ktorá má 91 rokov a bola tu hospitalizovaná od stredy pre vyčerpanie a kašeľ, prepustili dnes do domáceho liečenia.George H. W. Bush bol šéfom Bieleho domu v rokoch 1989-1993. V súčasnosti je najstarším žijúcim bývalým prezidentom USA. Vzhľadom na zdravotný stav bol jediným žijúcim exprezidentom, ktorý sa 20. januára nezúčastnil na inaugurácii novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa.S manželkou Barbarou oslávil 6. januára 72. výročie svadby. Ich manželstvo je najdlhším medzi prezidentskými pármi v dejinách USA.Bushovci sú rodičmi neskoršieho amerického prezidenta Georgea W. Busha (2001-2009).