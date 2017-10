Exprezident Klaus hlasoval za svojho syna, odvolil aj Okamura

Na archívnej snímke exprezident Českej republiky Václav Klaus. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Praha 20. októbra (TASR) - Svoj hlas v českých parlamentných voľbách odovzdal v piatok už aj bývalý prezident Václav Klaus. Volebný lístok vhodil do urny v budove Saleziánskeho strediska mládeže na Kobyliskom námestí v Prahe. Informoval o tom spravodajský kanál Českej televízie ČT24.Klaus vyjadril obavy nad nízkou volebnou účasťou, zároveň dúfa, že voľby nikto nepodcení.povedal exprezident Klaus. Hlas dal svojmu synovi Václavovi Klausovi mladšiemu, ktorý kandiduje za Občiansku demokratickú stranu (ODS).Predseda hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura hlasoval v pražskej časti Hostivař. Okamura si plánuje v sobotu. Do svojho volebného štábu vpustí iba vybraných novinárov, dodal. Za úspech by podľa vlastných slov považoval dvojciferný výsledok, k získaniu ktorého by mu pomohla vyššia volebná účasť.