Exprezidenta USA Cartera hospitalizovali pre dehydratáciu

James Earl Carter. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atlanta 13. júla (TASR) - Bývalého amerického prezidenta Jimmyho Cartera dnes hospitalizovali pre dehydratáciu v Kanade, kde pomáha stavať domy pre charitatívnu organizáciu Habitat for Humanity.Deväťdesiatdvaročného Cartera známeho dlhoročnou humanitárnou činnosťou prijali do nemocnice vo Winnipegu preventívne pre dehydratáciu, uviedla hovorkyňa zdravotníckeho zariadenia.Šéf organizácie Habitat for Humanity Jonathan Reckford informoval, že exprezident bol dehydrovaný pri práci v horúčavách pod holým nebom na stavenisku vo Winnipegu. Carter sa s manželkou Rosalynn zúčastňuje na projekte, ktorý má za cieľ postaviť domy vo viacerých kanadských mestách. Podľa Reckforda je v poriadku a všetkým odkazuje, aby pili dostatok tekutín a pokračovali v práci.Carterovci sú významnými podporovateľmi tejto charitatívnej organizácie so sídlom v Atlante. Už 34-krát pomohli jednému z jej projektov, či už osobne alebo propagáciou.