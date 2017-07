Exprezidenta USA Jimmyho Cartera prepustili z nemocnice

Jimmy Carter. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atlanta 14. júla (TASR) - Bývalého amerického prezidenta Jimmyho Cartera prepustili dnes z nemocnice v kanadskom Winnipegu, kde ho vo štvrtok hospitalizovali pre dehydratáciu. Informovala o tom jeho hovorkyňa s tým, že exprezident spolu s manželkou Rosalynn ďakujú všetkým ľuďom, ktorí mu popriali veľa zdravia.Deväťdesiatdvaročný Carter, známy dlhoročnou humanitárnou činnosťou, pomáha v Kanade stavať domy pre charitatívnu organizáciu Habitat for Humanity.Šéf organizácie Habitat for Humanity Jonathan Reckford informoval, že exprezident bol dehydrovaný v dôsledku práce v horúčavách pod holým nebom na stavenisku vo Winnipegu. Manželia Carterovci sa zúčastňujú na projekte, ktorý má za cieľ postaviť domy vo viacerých kanadských mestách. Podľa Reckforda je Jimmy Carter v poriadku a všetkým odkazuje, aby pili dostatok tekutín a pokračovali v práci.Carterovci sú významnými podporovateľmi tejto charitatívnej organizácie so sídlom v Atlante. Už 34-krát pomohli jednému z jej projektov, či už osobne, alebo propagáciou.