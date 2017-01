Exprezidenti odporúčajú Kiskovi, aby svojich poradcov počúval patrične

Na snímke prezident SR Andrej Kiska (v strede) so svojimi predchodcami Rudolfom Schusterom (vľavo) a Ivanom Gašparovičom (vpravo) na tradičnom spoločnom novoročnom obede v Bratislave 10. januára 2017. Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Bratislava 10. januára (TASR) - Prezident Slovenskej republiky by mal rady svojich poradcov počúvať patrične a overiť si, čo mu hovoria. Aj toto dnes odporučili hlave štátu Andrejovi Kiskovi exprezidenti Rudolf Schuster a Ivan Gašparovič, ktorých Kiska hostil na tradičnom novoročnom obede." povedal Schuster.Gašparovič zdôraznil, že hlava štátu potrebuje svojich poradcov, ale samotné rozhodnutie je na prezidentovi, je na ňom, aký názor a odporúčanie si vyberie. "" povedal s dôvetkom, že najťažšie v politike je vyhodnotiť situáciu s dosahmi.Podľa Kisku dnešný obed prebiehal vo veľmi priateľskej a živej atmosfére. "" vymenoval témy Kiska s tým, že o rok si prezidenti stretnutie zopakujú.Gašparovič v súvislosti s extrémizmom uviedol, že nielen na Slovensku, ale všade vo svete, sa to zatiaľ rieši len verbálne. "" apeloval.Na margo situácie, v akej sa na Slovensku exprezidenti nachádzajú, Schuster uviedol, že Kiska ako bohatý podnikateľ, nebude mať problém. "" zdôraznil.Podľa Gašparoviča slovenský prezident ostáva po skončení funkčného obdobia mimo všetkého. "" priznal.Tento rok sa prezidenti stretli prvý raz bez bývalej hlavy štátu Michala Kováča, ktorý vlani zomrel. "" uzavrel Gašparovič.Prezidenti mali na obed parmezánový cracker s avokádom a šalátom, bažantie consomné so zeleninou a pažítkou, plnený teľací filet s ovčím syrom, šalviou, slaninovo-cibuľovou tortičkou a mrkvou na masle a filetované ovocie.