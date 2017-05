Exšéf CIA: Osobne som varoval Rusko pred zasahovaním do volieb v USA

John Brennan Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 24. mája (TASR) - Bývalý riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) John Brennan v utorok v Kongrese vyhlásil, že vlani v lete osobne varoval Rusko pred zasahovaním do amerických prezidentských volieb.Brennan pred výborom Snemovne reprezentantov pre tajné služby povedal, že kontakty Ruska s ľuďmi podieľajúcimi sa na kampani Donalda Trumpa ho natoľko znepokojovali, že si zavolal najvyšších predstaviteľov kontrarozviedky a nariadil im, aby sa na tieto kontakty zamerali.Bývalý riaditeľ CIA dodal, že mal vtedy k dispozícii tajné informácie, o ktorých nemôže detailne rozprávať na verejnom vypočúvaní.Brennan bol podľa svojich slov znepokojený,- Rusi sa pokúšali buď získať na svoju stranu prípadných informátorov z radov tajných služieb, alebo od nich aspoň mimovoľne vytiahnuť informácie.Exriaditeľ CIA na nátlak zákonodarcov v utorok zdôraznil, že nemôže povedať, či k tajnej dohode medzi členmi Trumpovho štábu a Rusmi naozaj došlo. Dodal, že to musí zistiť a stanoviť Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).Brennan ďalej vyhlásil, že ruská vláda vyvíjala agresívne, rozsiahle úsilie s cieľom zasiahnuť do amerických prezidentských volieb a že on osobne, priamo varoval šéfa ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) pred takýmto zasahovaním.Brennan dodal, že šéfovi FSB Alexandrovi Bortnikovovi v auguste povedal, že zasahovanie do volieb v USA bude mať "opačný účinok".Bortnikov tieto obvinenia poprel, ale dodal, že o vyjadreniach Brennana informuje ruského prezidenta Vladimira Putina.Rozsiahle prešetrovanie kontaktov Ruska s Trumpovým volebným štábom vrhá na Biely dom tieň už celé mesiace.