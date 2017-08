Exšéf Elstatu neposkytoval Eurostatu pravdivé údaje o gréckom dlhu

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Atény 1. augusta (TASR) - Bývalého šéfa Elstatu, gréckeho štatistického úradu, Andreasa Georgiua odsúdil aténsky obvodný súd na dva roky podmienečne. Georgiu v roku 2010 neinformoval predsedníctvo Elstatu, že po novom prepočítaní grécky štátny dlh dramaticky vzrástol o vyše 15 % hrubého domáceho produktu (HDP).Súd konštatoval, že šéf Elstatu poslal informáciu Eurostatu, štatistickému úradu EÚ, hoci ju predtým neschválilo predsedníctvo. Nemecký portál FAZ.net sa odvoláva na dnešnú správu poloúradnej gréckej agentúry ANA-MPA.Georgiu bol šéfom Elstatu v rokoch 2010 až 2015. Európskej komisii opakovane tvrdil, že údaje o gréckej dlhovej kríze sú spoľahlivé. Členovia vtedajšieho vedenia Elstatu to spochybnili a zažalovali ho.Proti Georgiuovi sa vedie niekoľko procesov. Krátko po nástupe do úradu údaje o výške dlhu krajiny za rok 2009 upravil silno smerom hore. Atény potom požiadali o medzinárodnú pomoc. Za poskytnutie úverov musela grécka vláda realizovať prísne úsporné programy. Posledný rámcový úver pre Grécko má hodnotu 86 miliárd eur.Už koncom marca dostal Georgiu 12 mesiacov za to, že štatistiky svojho úradu označil za podvodnícke.