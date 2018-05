Exšéf Mosadu: Premiér Netanjahu plánoval v roku 2011 zaútočiť na Irán

Na archívnej snímke Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 31. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v roku 2011 vydal armáde rozkaz, aby sa pripravila na útok na Irán. V rozhovore pre izraelskú televíziu Kešet, ktorý bude odvysielaný vo štvrtok večer, to povedal Tamir Pardo, bývalý šéf izraelskej tajnej služby Mosad, informuje agentúra AP.Netanjahu podľa neho pred siedmimi rokmi nariadil izraelským jednotkám, aby sa pripravili na útok na iránske jadrové zariadenia, ktorý by sa mohol uskutočniť najneskôr do 15 dní od vydania rozkazu, píše server Israelnationalnews.com.Pardo ďalej uviedol, že nemalo ísť o cvičenie.podotkol Pardo.Exšéf Mosadu celú vec následne konzultoval s právnymi expertmi, aby si vyjasnil, kto má oprávnenie na vydanie takéhoto rozkazu.povedal Pardo. Zároveň priznal, že zvažoval odstúpenie zo svojho postu po tom, čo Netanjahu rozkaz vydal, pretože ho považoval sa veľmi problematický.Netanjahuov úrad Pardove vyjadrenia doposiaľ nekomentoval.Aj bývalý izraelský premiér Ehud Barak, ktorý bol v roku 2011 ministrom obrany, v minulosti uviedol, že Netanjahu chcel v rokoch 2010 a 2011 bombardovať Irán, na odpor sa mu však postavili ďalší poprední izraelskí predstavitelia. Operácia bola preto neskôr zrušená.Netanjahu je ostrým kritikom Iránu a dlhodobo obviňuje Teherán, že sa snaží o získať jadrové zbrane.