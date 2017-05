Exsiskára Ľuboša Kosíka údajne z Mali nevydajú

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. mája (TASR) – Bývalého príslušníka polície a Slovenskej informačnej služby (SIS) a zároveň právoplatne odsúdeného za falšovanie zmeniek Ľuboša Kosíka, ktorého zatkli v novembri 2016 v africkom Mali, vraj na Slovensko možno nevydajú. Tvrdí to jeho advokát Martin Kanás, ktorému to mal pred pár dňami počas telefonického rozhovoru povedať jeho klient. Podľa neho sú údajne taktiež pripravené papiere na jeho prepustenie na slobodu. Informovala o tom vo svojom dnešnom večernom spravodajstve TV Markíza.Podľa televízie však ministerstvo spravodlivosti, ktoré o vydanie Kosíka požiadalo, o ničom nevie. Ako uviedol hovorca rezortu Peter Bubla, zatiaľ od príslušných orgánov v Mali žiadne finálne stanovisko ani žiadnu odpoveď nemajú. A to ani napriek tomu, že ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská pred mesiacom posielala urgenciu, aby krajina Kosíka vydala na Slovensko čo najskôr. Podľa hovorcu však v súvislosti s vyjadreniami Kosíka môže ísť len o jednosmernú komunikáciu.Exsiskára Ľuboša Kosíka, ktorý v minulosti figuroval aj v kauze únosu Michala Kováča ml. do cudziny, v lete minulého roka odsúdili za falšovanie zmeniek. Na vyhlásenie rozsudku však neprišiel a v novembri toho istého roku ho zatkli v Bamaku. Okrem toho sa voči nemu na bratislavskom okresnom súde vedú dve konania, v ktorých je obžalovaný z ublíženia na zdraví a vydierania. V druhom konaní mu v prípade dokázania viny hrozí údajne doživotie.