Extasy Show: Dôchodcovská apokalypsa,tabu eutanázie a nemilosrdný test

Na snímke zľava herci Tatiana Kulíšková, Zuzana Skopálová, Petra Blesáková, Zuzana Frenglová, Ján Tribula, Michal Ďuriš, riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura, režisér Juraj Bielik, kostymérka Zuzana Formánková, maskér Juraj Steiner a herec Jozef Pročko počas tlačovej konferencie za účasti tvorcov a hercov hry Extasy show po jej generálke, 26. januára 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. januára (TASR) - Bratislavské Divadlo Aréna uvedie v aktuálnej sezóne, ktorá sa celá nesie v znamení témy odkrývania spoločenských tabu, štvrtú premiéru. Po tituloch Lulu, Persona, Podvolenie prichádza s inscenáciou Extasy Show a témou staroby. Režisérom tragikomédie z pera súčasnej rakúskej dramatičky Constanze Dennig je Juraj Bielik. V príbehu o starých ľuďoch v dnešnom krutom a nemilosrdnom svete sa v jednotlivých postavách predstavia Michal Ďuriš, Zuzana Frenglová, Jozef Pročko, Zuzana Skopálová, Tatiana Kulíšková, Dušan Cinkota, Petra Blesáková a Ján Tribula.Hra s podtitulom Zaži to naplno! na pozadí krásnej a nablýskanej televíznej šou ukazuje osud piatich postáv, ktoré v roku 2047 dosiahnu vysoký dôchodcovský vek. Sociálny systém zlyháva, ľudia sa neustále dožívajú vyššieho veku a mladá generácia sa o nich nedokáže postarať. Táto situácia sa stane námetom pre televíznu šou s priliehavým názvom Extasy Show. Každý, kto má viac ako 80 rokov, musí podstúpiť test, ktorý rozhodne o ich ďalšom živote. Súťažiaci, ktorý v teste nedosiahne potrebný počet bodov, mieri rovno na párty, kde ho už čaká otrávené prosecco a pesnička na želanie.uviedol po dnešnej generálke Juraj Bielik, ktorý si po úspešných inscenáciách ako Closer (Na dotyk), Írska kliatba a Vibrator-Play vybral titul s dejom síce odohrávajúcom sa v ďalekej budúcnosti, ale témou viac ako aktuálnou, dotýkajúcou sa nás všetkých.Ľudia z rôznych sociálnych vrstiev, no najmä so svojským prístupom k životu, sa stretávajú tesne pred živým vysielaním v zákulisí a postupne odhaľujú svoje osudy, sny, túžby a nádeje. Na ich naplnenie im už neostáva veľa času. Jedine, ak by dosiahli v teste výnimočne dobré výsledky. Groteskné situácie divákom približujú život starých ľudí, ktorí zažili viac, ako si mnohí myslíme alebo ako si oni sami pamätajú.priblížil režisér hru, ktorá na javisko prináša eutanáziu alebo ako jedna z postáv hovoríV Divadle Aréna prvýkrát účinkuje herečka Petra Blesáková. Hrá ostrieľanú moderátorku reality šou, ktorá starých vníma ako nepotrebných, doslova zavadzajúcich ľudí berúcich peniaze mladým. Zuzana Skopálová stvárňuje Mgr. Evu Pillingerovú, osemdesiatničku na vozíčku postihnutú Alzheimerom:Po niekoľkých rokoch sa z televíznych seriálov na divadelné dosky vracia Zuzana Frenglová. Jozef Pročko sa pre Extasy Show musel ostrihať dohola. Hereckú profesiu si v novej inscenácii vyskúšal po prvý raz televízny spravodajca Ján Tribula.povedal pre TASR Juraj Bielik.Hru Constanze Denning Extasy Show preložil Tomáš Vravník, upravili ju dramaturgička Saša Sarvašová a Juraj Bielik, ktorý sa podpísal aj pod hudbu. Scény a kostýmy navrhla Zuzana Formánková, masky Juraj Steiner.Premiéra sa uskutoční 27. januára o 19.00 h, prvá repríza 28. januára.