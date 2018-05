Extrémne obéznym ľuďom vie zákrokom pomôcť i Rooseveltova nemocnica

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Banská Bystrica 11. mája (TASR) – Extrémne obézni ľudia majú o desať rokov kratší a navyše aj horší život s množstvom zdravotných komplikácií. Nádejou pre nich môže byť bariatrický zákrok, teda chirurgické zmenšenie objemu žalúdka a s ním aj odstránenieKonštatoval to v piatok na tlačovej besede Ľubomír Marko, prednosta Chirurgickej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, ktorá patrí medzi tri vedúce bariatrické pracoviská na Slovensku. V tomto roku tam vykonali už 150. operáciu.zdôraznil Marko.Na Slovensku sa problém extrémnej obezity týka takmer 100.000 ľudí.pripomenul prednosta.Jedným z bariatrických výkonov, ktoré sú momentálne na vzostupe, je sleeve resekcia, pri ktorej sa natrvalo odstráni asi 80 percent žalúdka. Spolu s resekovaním jeho časti sa odstráni aj časť buniek zodpovedných za pocit hladu, pričom hlavná funkcia zostávajúcej časti žalúdka je nezmenená.vysvetlil Marko.Menší žalúdok spôsobí, že extrémne obézny človek začne prijímať menej potravy, čo spolu so zmenou životného štýlu môže viesť k významnej redukcii váhy a k zlepšeniu zdravotného stavu. U pacientov sa upravia hodnoty cukru v krvi, zníži sa krvný tlak a ustúpia bolesti kĺbov a chrbtice. Musia však dodržiavať predpísanú životosprávu.Podľa odborníkov z Rooseveltovej nemocnice nie každý pacient je však na operáciu vhodný. Základným kritériom je BMI nad 40 bez pridružených ochorení alebo BMI nad 35 s pridruženými problémami ako cukrovka, vysoký krvný tlak či dlhodobé bolesti kĺbov a chrbtice riešené ortopédom alebo neurológom. Zároveň je potrebné vyšetrenie endokrinológa, ktorý musí potvrdiť, že pacient je hormonálne v poriadku a tiež vyšetrenie psychológa, aby sa vylúčili prípadné psychické poruchy ako príčina extrémnej obezity. Chirurgický zákrok patrí medzi štandardné operačné výkony a pacienti zhruba na tretí deň opúšťajú nemocnicu. Náklady na tento zdravotnícky zákrok vychádzajú okolo 5000 eur a v tomto roku by ho už mali hradiť všetky zdravotné poisťovne.Ako Marko poznamenal, povedomie o možnostiach a dostupnosti bariatrickej - metabolickej chirurgie na Slovensku je stále veľmi nízke.dodal.