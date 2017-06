EY Svetovým podnikateľom roka 2017 sa stal Murad Al-Katib

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. júna (TASR) - Murad Al-Katib, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti AGT Food and Ingredients so sídlom v kanadskej provincii Saskatchewan, sa stal EY Svetovým podnikateľom roka 2017. Uspel medzi 59 víťazmi národných kôl zo 49 krajín sveta, ktorí sa o tento titul uchádzali. Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v sobotu 10. júna v Monaku.Firma AGT Food and Ingredients vyrástla od roku 2003, keď ju Murad založil, na najväčší vertikálne integrovaný reťazec pre šošovicu, cícer a hrach. Od roku 2007 sa jej akcie obchodujú na burze, na piatich kontinentoch pre ňu pracuje vyše 2000 zamestnancov a v minulom roku zarobila 1,49 miliardy amerických dolárov (1,33 miliardy eur). Za posledných päť rokov sa jej darí každoročne zvyšovať tržby priemerne o viac než 100 miliónov amerických dolárov. Šošovicu vyváža do viac než 120 krajín sveta, pričom jej podiel na svetovom trhu s touto strukovinou je približne 23 %.povedal Matej Bošňák, vedúci partner EY na Slovensku.Súťaž Svetový podnikateľ roka (EY World Entrepreneur Of The Year) je najprestížnejším ocenením podnikateľov sveta. Cieľom tohto ocenenia je podporiť činnosť podnikateľov s veľkým potenciálom a oceniť prínos tých, ktorí sú inšpiráciou pre ostatných vďaka svojej vízii, vodcovstvu a dosiahnutým úspechom. Ako prvé a jediné skutočne globálne ocenenie svojho druhu titul Podnikateľ roka oceňuje ľudí, ktorí budujú a vedú úspešné, rastúce a dynamicky sa rozvíjajúce podniky a vyjadruje im uznanie prostredníctvom regionálnych, národných a globálnych súťaží vo viac než 145 mestách a 60 krajinách.