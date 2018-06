EY Svetovým podnikateľom roka 2018 sa stal Rubens Menin

Rubens Menin Foto: EY Foto: EY

O Rubensovi Meninovi a spoločnosti MRV Engenharia e Participações S.A.

Motivácia Rubensa založiť si vlastnú spoločnosť vznikla, keď si uvedomil, že vlastné bývanie je pre mnohých Brazílčanov nedosiahnuteľným snom. V roku 1979, keď mal iba 21 rokov, založil spolu s dvoma spoločníkmi firmu MRV Engenharia e Participações S.A. V období „favelizácie“ brazílskych miest v 70. rokoch Rubens vybadal príležitosť urobiť nehnuteľnosti dostupnejšími pre bežných ľudí tak, že zmenil výstavbu domov a bytov z kvázi remeselnej činnosti na skutočné priemyselné odvetvie.

Pod vedením Rubensa sa stavebnej spoločnosti v roku 2017 podarilo odovzdať viac než 320-tisíc domov a bytov v Brazílii a splniť tak sen vlastniť svoje bývanie vyše jednému miliónu ľudí. Aktuálne firma MRV stavia 214 developerských projektov, pričom na každý projekt pripadá priemerne 398 bytových jednotiek. Od roku 2008 sa MRV spolu s niekoľkými ďalšími spoločnosťami zúčastňuje na programe sociálneho bývania brazílskej federálnej vlády s názvom „Minha Casa, Minha Vida“ (Môj dom, môj život), v rámci ktorého sa Brazílčanom odovzdali tri milióny domov.

Hľadanie inovačných riešení bolo vždy súčasťou Rubensovho prístupu. MRV využíva napríklad stavebnú technológiu betónových stien, ktorá je hospodárna, flexibilná a trvalo udržateľná. Vďaka tejto metóde sa MRV podarilo znížiť priemerný počet svojej pracovnej sily z 12 na 3,5 pracovníka a zároveň postaviť štvorposchodovú budovu so 16 bytovými jednotkami len za 10 pracovných dní. Súčasťou stratégie MRV je stavať menej jednotiek v metropolách a viac v stredne veľkých mestách v Brazílii, v ktorých sú pozemky lacnejšie a konkurencia nižšia. V roku 2015 predstavovali stredne veľké mestá 70 % aktivít MRV.

Počas desaťročí sa Rubensovi podarilo svoju činnosť aj diverzifikovať. V roku 1994 založil Banco Inter, ktorá v marci 2018 požiadala brazílsku komisiu pre cenné papiere a burzu o vstup na kapitálový trh. V roku 2008 založil spoločnosť LOG, ktorá sa špecializuje na rozvoj a prenajímanie logistických areálov, obchodných centier, kancelárskych komplexov a parciel na komerčné účely. V roku 2012 založil v USA spoločnosť American Housing Solutions (AHS), zabezpečujúcu kvalitné bývanie pre nízkopríjmové domácnosti, ktoré vynakladajú viac ako polovicu svojho príjmu na nájomné. V tom istom roku Rubens založil aj developerskú spoločnosť URBAMAIS, ktorá pomáha rodinám získavať a pripravovať kvalitné stavebné parcely na účely budovania trvalo udržateľných obytných štvrtí.

Počas 38 rokov svojej existencie stavebná spoločnosť MRV investovala viac než 302 miliónov USD do mestskej infraštruktúry, okrem iného do výstavby komunikácií, kanalizačných sietí, pouličného osvetlenia alebo školských, predškolských a zdravotníckych zariadení. MRV stála aj za vybudovaním verejných námestí a revitalizáciou parkov. Prostredníctvom brazílskeho programu „Programa Amigo do Clima“ (Program priateľa klímy) MRV dosiahla cieľ vysadiť 1 milión stromov, čím sa z ovzdušia odstránilo 550-tisíc ton oxidu uhličitého.

Pod vedením Rubensa sa firma rozrástla na rodinný podnik, v rámci ktorého sa jeho ambiciózny a optimistický postoj preniesol na ďalšiu generáciu. Jeho syn Rafael spolu so synovcom Eduardom Fischerom zastávajú funkciu generálneho riaditeľa a dcéra Maria vedie právne oddelenie MRV.



O porote súťaže

Predsedom nezávislej poroty bol Jim Nixon zo spoločnosti Nixon Energy Investments (USA). Ďalšími členmi poroty boli:

• Rosario Bazán, DanPer (Peru)

• Diane Foreman, Chelsea Group Ltd. (Nový Zéland)

• Ruigang Li, CMC Capital Partners (pevninová Čína)

• Manny Stul, Moose Enterprise Holdings & Controlled Entities (Austrália)

