EYOF: Cyklista Sikora skončil siedmy, plavkyňa Potocká do semifinále

Györ 28. júla (TASR) - Štvrtý súťažný deň na XIV. letnom Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) znepríjemňovalo nepriaznivé počasie. Spomedzi slovenských reprezentantov dosiahol najlepší výsledok cyklista Dávid Sikora v cestných pretekoch s hromadným štartom, keď v chlapčenskej kategórii zajazdil 71,8 km dlhú trasu v meste Györ za 1:37,54 h a v konkurencii 97 pretekárov skončil na solídnom siedmom mieste."Podmienky boli kvôli dažďu dosť zlé a viacero cyklistov padalo. Hneď v prvom kole spadli aj moji kolegovia z tímu, s ktorými sme si mali pomáhať, takže som ostal sám. Nakoniec som však zabral mysľou a nejako som sa dostal dopredu," citovala webstránka olympic.sk Sikoru.V hromadnom páde skončili ďalší dvaja slovenskí cyklisti Marek Gajdula a Andrej Zelina. "Marek Gajdula nakoniec tiež zvládol doraziť do cieľa, Andrej Zelina nemohol pokračovať kvôli technickým problémom. Našťastie Dávid Sikora prekvapil v špurte. Môžeme byť s jeho výkonom spokojní. Škoda len, že vpredu bol štvorčlenný únik, ktorý to dotiahol až do konca," uviedol vedúci slovenského tímu cyklistov na EYOF Dávid Hikel.Podľa neho splnili svoj cieľ aj dievčatá, ktoré mali na programe cestné preteky s hromadným štartom na trati dlhej 44,2 km. "Radka Paulechová prišla do cieľa na 22. mieste, čo bolo v prvej tretine štartovacieho poľa. Simona Záhorcová bola v poradí 34. Mrzí nás, že Viktória Knapcová skončila po páde s ľahším zranením, trasu však skončila statočne," dodal.V štvrtý deň plaveckých súťaží zaznamenal slovenský tím plavcov najvýraznejší úspech. Postarala sa oň Tamara Potocká, ktorá skončila v dopoludňajších rozplavbách v disciplíne 100 m motýlik na 15. mieste spomedzi 47 plavkýň s časom 1:02,84 min. Postúpila tak do poobedňajšieho semifinále. V ňom si svoj čas ešte vylepšila o 0,11 s., na ďalší postup do finále to však nestačilo. V bázene sa v osobných rekordoch prezentovali aj Lukáš Kalník a Zora Ripková. Kalník odplával 100 m voľný spôsob za 54,62, Ripková zaplávala 50 m voľný spôsob za 27,15 a skončila 0,1 s. od semifinále na redukovanom 19. mieste.Štrnásťročná tenisová nádej Romana Čisovská sa stretla v štvrťfinále dvojhry dievčat s Ruskou Sayfetdinovou, prehrala však v dvoch setoch 2:6, 2:6. Svoj posledný zápas odohral aj Lukáš Palovič, ktorého premohol v štvrťfinále dvojhry chlapcov Talian Rottoli s výsledkom 7:5 a 7:6. Nádej na medailové umiestnenie v tenise však ešte existuje, Romana Čisovská a Eszter Méri zdolali hráčky z Turecka a postúpili do piatkového štvrťfinále štvorhry dievčat. Pre nepriaznivé počasie sa vo štvrtok hralo na skrátené sety, slovenským reprezentantkám sa v nich podarilo zdolať súperky s výsledkom 5:3 a 4:1.Po mimoriadnom výkone v kvalifikácii a umiestnení na 23. mieste spomedzi 88 gymnastiek z celej Európy sa vo štvrtok v individuálnej súťaži predstavila vo finále viacboja slovenská reprezentantka Chiara Bunce. Vo finálovej 24-ke skončila na 22. mieste. "Medailové ambície sme určite nemali. Považujeme však za krásny úspech, že zo všetkých 37 štátov, ktoré mali na EYOF-e svoje zastúpenie v športovej gymnastike, sme boli súčasťou 15 štátov, ktorých gymnastky sa dostali do finále. A ešte viac nás teší, že z hľadiska dnešného hodnotenia Chiary sme ako štát skončili na 13. mieste," hodnotila trénerka športových gymnastiek SR Katarína Krekáňová.V rámci atletiky sa vo štvrtok na EYOF predstavila oštepárka Petra Hanuliaková, ktorá v ranných kvalifikáciách svojím výkonom 42,75 m skončila na 16. mieste z 20 dievčat. V dievčenskej kategórii hodu diskom a chlapčenskej kategórii hodu kladivom sa konali vzhľadom na počet zastúpených športovcov priamo finálové súťaže. V prvej kategórii skončila Michaela Vrecková na 13. mieste a v druhej kladivár Miloslav Konopka na 11. priečke. V semifinále behu cez prekážky na 400 m dobehla Paula Ácsová ako 11. v poradí. Hoci nikto z týchto športovcov nepostúpil do boja o medaily, do slovenského tábora pribudol fyzicky ďalší kov. Andrej Paulíny bol totiž dekorovaný a prevzal si bronzovú medailu zo stredajšieho behu na 1500 m.Džudistu Filipa Mitroviča v hmotnostnej kategórii do 81 kg prebil v prvom zápase Bielorus Kamkou. Miroslava Ruttkaya, držiteľa 3. miesta na tohtoročnom Cadet European Judo Cup-e v Záhrebe, zdolal v kategórii do 73 kg v prvom zápase Estónec Viru. Keďže obidvoch chlapcov súperi nepotiahli ďalej, v súťaži po prvom zápase skončili.