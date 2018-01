Ezdravie nemá smrteľnú chorobu, reaguje na výhrady lekárov šéf NCZI

Na archívnej snímke generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Peter Blaškovitš (vpravo). Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 16. januára (TASR) – Elektronické zdravotníctvo nemá podľa šéfa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Petra Blaškovitša žiadnu chronickú ani smrteľnú chorobu. Problémy, na ktoré v utorok upozornili ambulantní lekári, označil za detské choroby. Podľa jeho slov technické problémy nie sú plošné, sú riešiteľné a pod kontrolou.To, že sa ezdravie od januára podarilo naostro spustiť, považuje Blaškovitš za úspech.poznamenal s tým, že za spustením je tvrdá práca.doplnil s tým, že to tak býva pri každom projekte takéhoto rozsahu. Podotkol, že nemožno od prvého dňa očakávať absolútne bezchybný priebeh.Blaškovitš avizoval, že NCZI pripravuje kompletnú zmenu legislatívy súvisiacu s elektronickým zdravotníctvom. Týkať sa má najmä sankcií pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré im podľa súčasnej právnej normy hrozia, pokiaľ sa do ezdravia nepripoja. Ide o jednu z požiadaviek ambulancií, ktoré na zrušenie sankcií viackrát vyzývali. Blaškovitš tiež priznal, že informovanie lekárov v súvislosti so spúšťaním ezdravia mohlo byť lepšie.Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) si nemyslí, že štát podcenil situáciu so spustením ostrej prevádzky ezdravia. Ide podľa neho len o. Tvrdí však, že vec zrejme podcenili niektorí lekári.povedal s tým, že mnohí o elektronické karty žiadali tesne pred vypršaním termínu.Drucker však nevidí žiaden problém v tom, keď poskytovatelia zdravotnej starostlivosti dostali kartu prvé januárové týždne. Mnohí podľa neho tiež používajú skoro totožné softvéry čo predtým,Pripúšťa však, že mohli nastať logistické problémy s dodávaním ambulantných softvérov, keďže dodávateľov je veľa.Ambulantní lekári v utorok upozornili, že spustenie elektronického zdravotníctva do praxe sprevádza množstvo problémov. Šéf Asociácie súkromných lekárov SR Marián Šóth upozornil, že lekári tiež majú menej času na pacientov, Blaškovitš však na to nevidí dôvod.Ambulantní lekári opakovane žiadali, aby pre nepripojenie sa do ezdravia neboli sankcionovaní, s čím počíta platná legislatíva. Minister Drucker aj šéf NCZI už skôr prisľúbili, že sa tak v tomto roku diať nebude, čo Blaškovitš v utorok opäť potvrdil. Lekári tiež žiadajú, aby sa im preplatili náklady, ktoré im pre elektronizáciu zdravotníctva vznikajú. Tie sa majú pohybovať rádovo v stovkách eur.