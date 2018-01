EZdravie umožní nonstop prístup k dátam, tvrdí pacientska organizácia

Ilustračná snímka Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 7. januára (TASR) – Elektronické zdravotníctvo prispeje k väčšej informovanosti ľudí o svojom zdravotnom stave. Zhodujú sa v tom pacienti a analytik.povedala šéfka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová.doplnil analytik Dušan Zachar z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).Lévyová a Zachar čakajú od eZdravia väčšiu efektívnosť liečby. Môže totiž pomôcť pri odstraňovaní duplicitných a zbytočných vyšetrení a predpisovaní liekov alebo pri lepšom zdieľaní zdravotných záznamov medzi lekármi.povedal Zachar.Ostrý štart eZdravia môže podľa Lévyovej ale priniesť zdržanie.uviedla. Zachar zase upozorňuje, že netreba okamžite počítať s funkčnosťou celého systému a jeho implementácia bude. Lévyová vidí nejasnosti aj v prístupe do systému cez čipové občianske preukazy pacientov.povedala Lévyová s tým, že by však rada verila, že ochrana údajov je dostatočne zabezpečená.Pacientov sa najvýraznejšie dotknú novinky ako evyšetrenie a erecept. Evyšetrenie má postupne nahradiť papierovú zdravotnú dokumentáciu pacienta.vysvetlila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.Elektronicky bude fungovať aj predpisovanie liekov a ošetrujúci lekár tak uvidí aj lieky, ktoré pacientovi predpísali iní lekári. Budú pre neho k dispozícii aj informácie o diagnostických a laboratórnych vyšetreniach, ktorým sa pacient podrobil.Pokiaľ pacienti nemajú pre spustenie eZdravia elektronický občiansky preukaz, môžu na identifikáciu používať preukaz poistenca a rodné číslo, tvrdí Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré ma eZdravie na starosti.priblížil šéf NCZI Peter Blaškovitš. Dovtedy bude podľa neho potrebné vyriešiť preukazovanie starších občanov, ktorí majú občianske preukazy s neobmedzenou platnosťou. Pri deťoch do 15 rokov má NCZI s ministerstvom vnútra takú dohodu, že im budú vydávať občianske preukazy.Pre využívanie služieb elektronického zdravotníctva sa pacienti nemusia nikde registrovať.povedal Blaškovitš s tým, že od januára sa z pohľadu pacientov nič nezmenilo. Kým si však pacient nevybaví elektronický občiansky preukaz, nebude môcť lekár-špecialista vstúpiť do jeho detailnej zdravotnej dokumentácie. Zapisovať do nej však môže.ozrejmil Blaškovitš.Keďže pacient bude mať po novom zdravotnú dokumentáciu vedenú elektronicky, lekárske či prepúšťacie správy tak už v zapojených nemocniciach a ambulanciách povinne vydávať nemusia. Ak si však pacient želá mať papierovú podobu, lekár ju bude musieť vystaviť. Rovnako to je aj v prípade predpisov na lieky a zdravotnícke pomôcky.