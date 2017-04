F. Fillon: Boj proti terorizmu musí byť prioritou prezidenta

Francois Fillon. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Paríž 21. apríla (TASR) – Boj proti terorizmu označil za prioritu prezidenta pravicový kandidát Francois Fillon. Povedal to aj vo svetle štvrtkového teroristického útoku v centre Paríža, pri ktorom zahynul jeden policajt. Zároveň vyzval na spoluprácu s Ruskom pri riešení krízy v Sýrii a boji proti islamskému radikalizmu.Fillona vyjadril súcit s policajtmi, ktorí sa vo štvrtok večer v Paríži stali terčom teroristického útoku. Jeden z nich pri streľbe útočníka zahynul. K útoku sa prihlásil takzvaný Islamský štát (IS). Došlo k nemu počas televíznej relácie s prezidentskými kandidátmi.uviedol Fillon vo vysielaní televízie France 2. Prezidentský kandidát v súvislosti s útokom povedal, že v tejto situácii nie je vhodné pokračovať v predvolebnej kampani.Zopakoval jednu z hlavných ideí svojho programu – boj proti islamskému radikalizmu.skontaktoval Fillon. Francúzom odchádzajúcim bojovať po boku islamistov do zahraničia by odoberal občianstvo. Rovnako by zakázal saláfistické a iné radikálne islamské hnutia pôsobiace na francúzskom území a prekontroloval by financovanie mešít v krajine.skonštatoval. Varoval pred možnými stretmi západnej koalície a ruských síl pri vojenských zásahoch v Sýrii. Vyjadril presvedčenie, že na odchod Bašara Asada z prezidentskej funkcie je potrebná spolupráca s Ruskom, ktoré ho podporuje.V závere svojho televízneho vystúpenia sebavedomo skonštatoval, že v prezidentských voľbách zvíťazí.Prvé kolo prezidentských volieb čaká Francúzsko v nedeľu. Hoci Fillon nie je favoritom na postup do májového druhého kola, preferencie štyroch hlavných prezidentských kandidátov sú vyrovnané.