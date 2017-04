F. Hollande: Voľby ukážu, aká je podpora pre odchod Francúzska z EÚ

Francúzsky prezident Francois Hollande. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 29. apríla (TASR) – Za dôležitú deklaráciu jednoty 27 členských štátov považuje dnešný mimoriadny summit venovaný odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ hlavný únijný vyjednávač pre brexit Michel Barnier. Pre predsedu Európskeho parlamentu (EP) Antonia Tajaniho sú kľúčovou otázkou práva občanov EÚ žijúcich v Británii po jej odchode zo spoločenstva.vyhlásil Barnier.Predseda EP Tajani chce v prvom rade zaručiť rovnaké práva trom miliónom občanov EÚ žijúcich v Británii a miliónu Britov v ostatných členských štátoch aj po brexite.Na splatenie britských finančných záväzkov plynúcich z členstva v EÚ kládol dôraz holandský premiér Mark Rutte. Vyhlásil, že to bude "značná suma".Nie k brexitu, téme dnešného summitu Európskej rady v Bruseli, ale k nedeľňajšiemu druhému kolu francúzskych prezidentských volieb sa v Bruseli vyjadrila aktuálna tamojšia hlava štátu Francois Hollande. Bolo by podľa neho riskantné, ak by vyhrala Marine Le Penová a Francúzsko by sa rozhodlo pre opustenie EÚ.uviedol Hollande a dodal, že členstvo v Únii je pre Francúzov prospešné.Na dnešnom prvom formálnom summite 27 členov EÚ schvaľuje usmernenie pre rokovania o brexite. Návrhu usmernení má podľa dostupných informácií všeobecnú podporu a mal by byť hladko schválený.Ak dnes lídri usmernenia schvália, Európska komisia ich rozpracuje a pretaví do konkrétnych tematických usmernení, ktoré budú predstavovať mandát pre hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera.Mandát na začiatok rokovaní bude ešte musieť schváliť Rada EÚ - teda členské štáty - na zasadnutí koncom mája. Potom bude mať Barnier právo začať rokovať s Londýnom, ale rozhovory sa začnú až po predčasných parlamentných voľbách v Británii, ktoré budú 8. júna.