F. Imrecze: Finančná správa zavedie do call centra umelú inteligenciu

Na snímke prezident finančnej správy František Imrecze. V Bratislave 21. decembra 2017. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 26. júna (TASR) – Zavedenie umelej inteligencie do call centra finančnej správy je jedným z moderných riešení, ktoré plánuje zaviesť Finančná správa (FS) SR. Priblížil to v utorok na brífingu počas Valného zhromaždenia Európskej organizácie daňových správ (IOTA) v Bratislave prezident slovenskej finančnej správy František Imrecze.V oblasti digitalizácie finančná správa podľa Imreczeho zavádza automatické rozoznávanie hlasu, elektronické podpisovanie priamo na tablete pri elektronických miestnych zisťovaniach, či elektronizáciu všetkých registračných pokladníc.dodal.Za posledných päť rokov urobila FS opatrenia v boji proti daňovým podvodom na DPH či vybudovanie dnes spoľahlivého portálu finančnej správy, zdôraznil Imrecze.poznamenal.Zrýchliť proces digitalizácie slovenskej finančnej správy by mala podľa Imreczeho pomôcť aj konferencia, ktorá sa konala v utorok pri príležitosti ukončenia slovenského ročného predsedníctva v IOTA.skonštatoval Imrecze.