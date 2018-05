F. Kašický: Nórske fondy sú pre obce atraktívnejšie než EŠIF

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. mája (TASR) – Nórske fondy sú pre mnohé obce atraktívnejšie ako Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), aj keď ponúkajú nižšie finančné objemy. Pre obce, ktoré chcú realizovať menšie projekty, je to výhodnejšie, pretože aj podiel spolufinancovania je nižší. Skonštatoval to František Kašický, veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu.priblížil Kašický pre TASR s tým, že najmä pre malé obce, ktoré sa chcú zapájať do projektov, je dôležitá otázka, koľko v rámci projektu musia dať na spolufinancovanie.ozrejmil. Pri veľkom projekte podľa neho ide o 5- alebo 10-% spolufinancovanie. Dodal, že pri Nórskych fondoch je postup získavania prostriedkov jednoduchší.Nórske fondy je celkový názov pre dva finančné mechanizmy. Jedným z nich je Finančný mechanizmus EHP, kde sú donorskými krajinami Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.doplnil Kašický druhý typ Nórskych fondov.