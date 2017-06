F. Mogheriniová: Jednou z obetí útoku v Mali je Portugalčanka

Federica Mogheriniová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Luxemburg 19. júna (TASR) – Jednou z obetí nedeľňajšieho útoku na hotel v Mali je Portugalčanka, ktorá bola členkou vyslanej misie EÚ, uviedla dnes vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová. Po rokovaní únijných ministrov zahraničných vecí skonštatovala pokrok v externej migračnej politike, boji proti terorizmu a ohlásila vyslanie tímu expertov na bezpečnostnú reformu do Iraku.vyhlásila Mogheriniová.K útoku na hotelový komplex neďaleko metropoly Mali Bamako došlo v nedeľu. Neidentifikovaný útočník pripravil o život štyroch ľudí a jeden z hostí je stále nezvestný. Informovala o tom agentúra Reuters.EÚ do Mali vyslala výcvikovú misiu, ktorá cvičí miestnu armádu a bezpečnostné zložky v boji proti islamským radikálom. Na misii sa podieľa 22 členských štátov Únie a päť nečlenov.S Mali, Senegalom, Nigerom, Nigériou a Etiópiou Únia uzavrela migračné dohody, ktoré majú obmedziť prílev migrantov do severnej Afriky a ďalej Európy. EÚ týmto štátom finančne pomáha a snaží sa v nich zlepšiť životné podmienky, aby ľudia nemali dôvod z nich utekať. Podľa hlavy únijnej diplomacie táto spolupráca prináša prvé ovocie.uviedla. Zároveň poukázala na to, že počet cudzincov, ktorí sa vďaka poskytnutiu finančných výhod od Únie vrátili z Líbye do domovských štátov sa oproti minulému roku zdvojnásobil. Líbyjská pobrežná stráž zas podľa jej slov vďaka sprostredkovanému výcviku už tento rok zachránila na mori 16.000 migrantov.spomenula ďalší zo záveroch zasadnutia ministrov Mogheriniová.Všetci ministri sa podľa vyslovili za spoločný boj proti terorizmu a snahu o deeskaláciu a politické riešenie diplomatickej krízy v Perzskom zálive. Arabské štáty pred dvoma týždňami obvinili Katar z podporovania terorizmu a ten sa preto ocitol v diplomatickej i dopravnej izolácii.Ďalším bodom programu šéf diplomacií členov EÚ je stretnutie s ministri štátov Východného partnerstva, do ktorého Únia zaraďuje Ukrajinu, Bielorusko, Moldavsko, Gruzínsko, Arménsko a Azerbajdžan. Predmetom rozhovorov je summit novembrový summit Východného partnerstva, ktorý bude po prvý raz v Bruseli.