F. Repka: Zastavenie financovania by bolo bolestivé pre obe strany

Na snímke prezident SLA František Repka.

Bratislava 16. januára (TASR) - Na dnešný brífing predsedu Národnej rady SR Andreja Danka zareagoval prezident SLA František Repka v stanovisku, ktorý zaslal Športovej redakcii TASR. V ňom zdôraznil, že zastavenie financovania by bolo bolestivé pre všetky strany a upozornil, že asociácia zverejnila kompletné financovanie.napísal v stanovisku.Repka sa vyjadril osobitne aj k vyjadreniam Danka:Predseda Národnej rady SR Andrej Danko pohrozil vedeniu Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) zastavením financovania. Vyhlásil to v pondelok po stretnutí s reprezentantkou v alpskom lyžovaní Veronikou Velez-Zuzulovou, jej otcom Timotejom Zuzulom a otcom Petry Vlhovej Igorom Vlhom.Pondelňajšiemu stretnutiu predchádzali spory SLA s oboma poprednými reprezentantkami ohľadom "Štatútu reprezentanta", ktorý obe tesne pred Vianocami odmietli podpísať. Danko zároveň upozornil, že vedenie asociácie ešte stále neupravilo svoje stanovy podľa novely zákona o športe a tak mu hrozí zastavenie financovania.povedal Danko.Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan vysvetlil, že z pohľadu jeho rezortu mu vadí systém delegovania zástupcov do orgánov:uviedol. Jeho ministerstvo sa na stretnutí koncom roka s vedením SLA dohodlo na ďalších rokovaniach na úrovni expertov, aby sa problémy vyriešili, no predstavitelia asociácie na dva termíny neprišli. Ak sa do konca januára nezosúladia, prídu o 250.000 eur.povedal pre TASR Plavčan.Podľa jeho slov priniesla novela zákona o športe možnosť transparentnejšie sledovať využitie finančných prostriedkov jednotlivými subjektmi.povedal. Spolu s Dankom tak ubezpečili, že športovcom nehrozí, že by ostali bez finančnej podpory.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu bude v najbližšej dobe riešiť aj samostatný "Štatút reprezentanta", s cieľom pripraviť vzorový návrh pre všetky asociácie a zväzy.dodal pre TASR Plavčan.Spoločné stretnutie inicioval Danko po tom, čo sa koncom decembra opäť vyhrotil spor medzi vedením SLA a Velez-Zuzlovou a Vlhovou. Predsedníctvo SLA žiadalo lyžiarskych reprezentantov, aby podpísali "Štatút reprezentanta" do 27. decembra, Zuzulová i Vlhová pritom boli v tom čase pretekársky vyťažené a zároveň nesúhlasili s podmienkami takejto zmluvy. Na ich stranu sa postavil aj chodecký olympijský víťaz a Športovec roka 2016 Matej Tóth v mene celej komisie športovcov Slovenského olympijského výboru (SOV). Olympijský výbor sa zároveň ponúkol ako mediátor v spore a 11. januára prebehlo na jeho pôde stretnutie SLA i otcov oboch špičkových slovenských reprezentantiek. Oba tábory sa zhodli, že je potrebné, aby športovci mohli bezproblémovo dokončiť naplno rozbehnutú súťažnú sezónu a zároveň aby sa po jej skončení mohli systémovo nastaviť vzťahy medzi SLA a reprezentantmi do budúcnosti.zdôraznil Danko.Predseda NR SR upozornil, že podobný postup bude platiť aj v prípade ďalších športových zväzov, ktoré nebudú mať zosúladené stanovy a nebudú plniť svoje povinnosti:Danko zároveň poďakoval obom reprezentantkám, ich otcom i celým tímom za vzornú reprezentáciu Slovenska a zaželal im veľa úspechov do ďalších rokov.uviedol.Za lyžiarky si zobrala slovo Veronika Velez-Zuzulová.uviedla.