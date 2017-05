F. Šebej: Nestrácajme orientáciu, Rusko je stále strategický nepriateľ

František Šebej (Most-HÍD), archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 21. mája (TASR) – Slovensko by nemalo strácať geopolitickú orientáciu, pretože Ruská federácia je stále strategický nepriateľ západu a liberálnej demokracie. V dnešnej diskusnej relácii TA3 V politike to vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR František Šebej (Most-HÍD).podotkol Šebej. Ruský vplyv vo svete je podľa neho vždy vedený strategickými cieľmi a nie je šokujúce, ak sa objavili podozrenia o ovplyvňovaní prezidentských volieb v Amerike.Poslanec NR SR Jaroslav Paška (SNS) uviedol, že Rusko má aktívnu zahraničnú tajnú službu, USA ju však podľa jeho slov majú ešte aktívnejšiu, ak ide o zasahovanie a pôsobenie týchto tajných služieb v iných krajinách.podotkol. Slovensko musí podľa Pašku s týmito "geopolitickými hrami" počítať a korektne ich vyhodnocovať.Vzťahy USA a Ruska majú podľa poslanca parlamentu Jozefa Viskupiča (OĽaNO-NOVA) vplyv na kontext Európskej únie (EÚ). Podľa neho asi začína byť nespochybniteľné, že Rusko zasahovalo do amerických volieb a pre samotnú Ameriku je to akoby nová vec.poznamenal. Ak USA prišli na to, že nejakým spôsobom sa do procesu volieb niekto snažil zasiahnuť, malo by podľa Viskupiča prísť k vyšetrovaniu. Ako podotkol, aktuálna zahraničná cesta amerického prezidenta Donalda Trumpa, by mohla ukázať ďalšie smerovanie zahraničnej politiky a jej dosah na Slovensko.Poslanec NR SR Martin Klus (SaS) uviedol, že má vo veľkej úcte ruskú vedu i umenie a pozná mnoho priateľských Rusov. Opačne však vníma súčasnú vládu Ruskej federácie a ruského prezidenta Vladimira Putina.uviedol. Ak sa o tomto nebude hovoriť nahlas, netreba sa podľa Klusa čudovať, že v krajine dostávajú priestor tí, ktorí by Slovensko videli najradšej mimo EÚ a NATO. Doterajšie pôsobenie Trumpa podľa poslanca ukázalo, že je iným prezidentom, akým bol kandidátom a je u neho značná nepredikovateľnosť.