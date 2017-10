F. VAVRÍK: Z politiky sa vytratili dlhodobé ciele, ohrozuje to mladých

Foto: Ilustračné foto: TASR Foto: Ilustračné foto: TASR

Trenčín 26. októbra (TASR) – Kandidát na post predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), 26-ročný doktorand z Beluše Ferdinand Vavrík sa neobáva, že by v prípade volebného úspechu bol hendikepom jeho vek. Najmladší zo sedmičky kandidátov na predsedu TSK si myslí, že by nebol ani prvý, ani posledný, kto ešte nebol v podobnej funkcii. Na post predsedu TSK kandiduje ako nezávislý.Už asi desať rokov pozorne sledujem vývoj v našej krajine. Moja generácia nemá inú možnosť, ako vstúpiť do politiky omnoho skôr ako tie predchádzajúce. Z politiky sa vytratili dlhodobé ciele, čo ohrozuje budúcnosť nás mladých, a tým aj Slovenska. Z pozície župana budem môcť reálne riešiť problémy bežných ľudí. Predseda má svojho právneho poradcu a ďalší personál, zabezpečujúci chod jeho kancelárie. Jeho činnosť je daná právnymi predpismi. Som si istý, že si poradím. Nebudem prvý ani posledný, kto predtým ešte nebol v podobnej funkcii. Dôležité sú ciele. Svoju kampaň financujem zo svojich úspor, ktoré som našetril brigádovaním a časť aj z doktorandských štipendií. Plánujem minúť toľko, koľko budem mať k dispozícii.Najväčším problémom kraja je zdravotníctvo a jeho zadlženosť. V prvom rade je treba vystaviť pohľadávku voči štátu, ktorá vznikla nerovnoprávnym financovaním regionálnych a štátnych nemocníc. V druhom rade je potrebné vytvoriť zoznam všetkých problémov v regionálnom zdravotníctve, nielen tých známych, zoradiť ich podľa priority a systematicky postupovať v ich odstraňovaní. Ja budem dbať, aby sa odstraňovali tie problémy, ktoré zle pôsobia na psychiku zdravotníckeho personálu a pacientov. Najhlavnejšie je zmeniť atmosféru v tomto rezorte a vytvoriť podmienky vyhovujúce personálu. Taktiež je potrebné pritiahnuť mladých zdravotníkov. V tomto smere by som rád poskytoval štipendiá s možnosťou uzavrieť pracovnú zmluvu už počas štúdia na vysokej škole. Možností, ako pohnúť so situáciou, je oveľa viac. Problémom zdravotníctva je jeho financovanie, frustrácia personálu, chýbajúci mladí lekári a sestričky. Okrem spomínanej pohľadávky bude treba zabezpečiť väčší percentuálny podiel na dani z príjmov fyzických osôb pre kraje, ktoré svoje nemocnice spravujú samé, oproti tým, ktoré svoje nemocnice prenajali. Kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti úzko súvisí so spokojnosťou zdravotníckeho personálu. Preto budem dbať na odstraňovanie problémov, ktoré zvyšujú frustráciu. Treba si nielen vypočuť, čo ich trápi, ale je to nutné aj vyriešiť.V strednom školstve bude treba pokračovať v optimalizácii siete škôl. Taktiež bude treba zvýšiť spoluprácu priemysel – školy – študenti. Tu rovnako platí, že kvalita stúpne s množstvom odstránených problémov, ktoré frustrujú učiteľov.Pri čerpaní eurofondov je nutné zabezpečiť vyčerpanie financií až do posledného eura a zároveň tak, aby ich použitie zabezpečilo reálny rozvoj. Financie z eurofondov je treba v každej oblasti, ktorú má kraj v kompetencii. Avšak oblasti čerpania sú stanovené v Integrovanom regionálnom operačnom programe. Samotné podávanie projektov v jednotlivých oblastiach podlieha výzvam na predkladanie projektových zámerov. Ja však budem dbať na to, aby som zabezpečil použitie financií z eurofondov tak, aby sa skutočne rozvíjali dané oblasti. Zvolím si cestu vyváženosti, aby žiaden sektor nezostal na vedľajšej koľaji. Budem investovať tak, aby to s postupom času prinášalo ozajstný profit pre kraj a obyvateľov.Rezervy vidím v rýchlosti odstraňovania výtlkov a porúch na cestách. Je nemysliteľné, aby sa 15 centimetrov hlboká prepadlina, pol metra široká cez celú vozovku neriešila viac ako tri mesiace (cesta Streženice - Lednické Rovne). Taktiež treba právne ošetriť požadovanú kvalitu rekonštrukčných prác. Firmy pre rekonštrukčné práce treba vyberať nielen podľa ceny, ale aj technológie, ktorú používajú. Finančné prostriedky smerujúce do dopravy by som využil na rekonštrukcie úsekov ciest, ktoré sú dlhodobo ponechané v dezolátnom stave. Čo sa týka autobusovej dopravy, tak tam vidím možnosti, ako podporiť rodiny s deťmi a študentmi opätovným zavedením polovičného lístka pre deti a študentov. Taktiež je nevyhnutné túto dopravu optimalizovať k príchodom a odchodom vlakov.V cestovnom ruchu vidím driemajúci potenciál v množstve hradov, ktoré sa nachádzajú na území kraja. Je nevyhnutné investovať do rekonštrukcií týchto hradov, pretože toto je segment v cestovnom ruchu, ktorý je schopný ďalšieho rozvoja. Počas rekonštrukcií pritiahnu turistov, aby si pozreli pokrok a zmeny oproti poslednej návšteve. Po rekonštrukcii zasa poskytnú priestory, ktoré poslúžia na organizovanie podujatí a realizácii sa občianskych združení venujúcich sa rôznym aktivitám ako šerm, sokoliarstvo a iné. Prinesie to možnosti rozvoja do kraja a ľudia sa ich chopia. Taktiež budú doplnkom k ostatným segmentom cestovného ruchu. Pobyty v kúpeľoch budú môcť poskytovať aj jednodňový výlet na niektorý z hradov, čím sa zvýši atraktivita pobytu aj pre zahraničných návštevníkov kúpeľov. Možností je mnoho.