F. Zakaria: Trump zjednocuje Európu a USA robí irelevantnými

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 31. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump dokázal urobiť niečo, čo sa nepodarilo ani ruskému premiérovi Vladimirovi Putinovi – zjednotil Európu. Myslí si to uznávaný americký novinár Fareed Zakaria, ktorý svoje názory vyjadril vo štvrtok vo svojom komentári pre denník Washington Post a v nedeľu vo svojej pravidelnej relácii na obrazovkách spravodajskej televízie CNN.uviedol Zakaria s tým, že rastie podpora Európy medzi jej obyvateľmi a vývoj smeruje k hlbšej európskej integrácii.myslí si Zakaria.Novinár spomenul príhodu z minulého týždňa, keď v Londýne stretol muža pôvodom z Nigérie. Ten podľa neho výstižne vyjadril to, ako na Spojené štáty v súčasnosti reaguje väčšina sveta.povedal s hnevom a pobavením zároveň.povedal muž Zakariovi.Novinár zdôrazňuje, že svet si už v minulosti prešiel obdobiami antiamerikanizmu, ale to súčasné je veľmi odlišné.," uviedol Zakaria.Zakaria takisto poukázal na výrazný pokles popularity nielen amerického prezidenta, ale aj Spojených štátov ako krajiny.Novinár citoval nedávne výsledky prieskumu inštitútu Pew o vnímaní Spojených štátov v 37 krajinách sveta, podľa ktorých vníma USA priaznivo len 49 percent opýtaných. Za čias predchádzajúceho prezidenta Baracka Obamu to bolo 64 percent.Prudko klesla aj dôvera v prezidenta USA. To, že by v otázke svetových záležitostí urobil tú správnu vec si myslí len 22 percent opýtaných. O Barackovi Obamovi si to myslelo 64 percent.Lepšie ako Donald Trump sa v prieskume umiestnili aj čínsky prezident Si Ťin-pching (28 percent) a ruský premiér Vladimir Putin (27 percent). Najlepšie obstála nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorej vyjadrilo dôveru 42 percent opýtaných.uviedol Zakaria, dodávajúc že v dôsledku Trumpovej politiky sa Spojené štáty stávajú irelevantné.V minulosti podľa neho aj v časoch, keď americká zahraničná politika bola nepopulárna, ľudia vo svete stále verili v Spojené štáty ako také - či už ako v krajinu alebo myšlienku.uzavrel Zakaria.