F1: James Hunt bol nezabudnuteľným rebelom Formuly 1

Londýn/Bratislava 29. augusta (TASR) - V utorok 29. augusta uplynie 70 rokov od narodenia britského pilota motoristickej F1 a majstra sveta z roku 1976 Jamesa Hunta.James Simon Wallis Hunt sa narodil 29. augusta 1947 v londýnskej štvrti Sutton v Spojenom kráľovstve, ako druhé dieťa Wallisa a Sue Huntovcov. Mal staršiu sestru Sally, troch mladších bratov Petra, Timothyho, Davida a mladšiu sestru Georginu. Študoval na Westerleigh School v Hastingse a neskôr aj na Wellington College v Crowthorne.Od svojej mladosti vynikal súťaživosťou. Zároveň bola už od skorej mladosti jeho typickým charakterovým rysom temperamentnosť. Venoval sa kriketu, futbalu, hrával tenis, squash a golf. Keď mal osemnásť rokov, navštívil automobilové preteky v Silverstone (pretekársky okruh rozprestierajúci sa na rozhraní grófstiev Northamptonshire a Buckinghamshire v Spojenom kráľovstve). Tie mu natoľko učarovali, že od toho okamihu túžil byť – proti vôli rodičov, ktorí z neho chceli mať lekára - automobilovým pretekárom.Koncom 60. rokov minulého storočia sa jeho automobilová vášeň preniesla do pretekov Formuly Mini, v roku 1968 už pretekal v rámci Formuly Ford. Z nej presedlal na Formulu 3, v rámci ktorej dosiahol na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia viacero úspechov a finálnych umiestnení. Aj na základe výsledkov mu britská spoločnosť Guild of Motoring Writers udelila Cenu Grovewood pre nádejného automobilového pretekára.V pretekoch F1 debutoval v roku 1973, pričom do roku 1979 absolvoval celkovo 92 pretekov. Z nich – aj pre svoj niekedy nezvládnuteľný výbušný temperament a dobrodružnú povahu - polovicu nedokončil. Celkovo v F1 vyhral desať veľkých cien, čo mu však stačilo na zisk majstrovského titulu v roku 1976.O víťazovi F1 sa v tom roku rozhodovalo v posledných pretekoch na Veľkej cene Japonska, kde Hunt ako pretekár tímu McLaren porazil svojho veľkého súpera Rakúšana Nikiho Laudu a o jeden bod sa stal víťazom celého ročníka, čím sa nezmazateľne zapísal do análov motoristického športu. Jeho prínos do sveta motošportu uznal aj jeho veľký pretekársky rival Lauda, ktorý na jeho adresu o.i. uviedol:James Hunt bol rebelantský, neudržateľný a excentrický automobilový pretekár, známy neúmerným pitím alkoholu (aj tesne pred samotnými pretekmi), stovkami neviazaných vzťahov s fanúšičkami, letuškami, či modelkami, ako aj svojimi výstrelkami. Svedčí o tom aj legendárny nápis na jeho pretekárskej kombinéze:Verejnosť v roku 1976 zaujal aj rozvodom s modelkou Suzi Millerovou, ktorá sa zaľúbila a po rozvode aj vydala za hereckú megahviezdu Richarda Burtona, ktorý ju z manželstva "vykúpil" za milión amerických dolárov. Tie venoval Huntovi ako náhradu za náklady spojené s rozvodovým konaním.Po titule majstra sveta z roku 1976 začala Huntova pretekárska kariéra postupne upadať. V nasledujúcich sezónach skončil na piatom a trinástom mieste. A hoci miloval preteky, rýchlosť a napätie, zároveň sa riadil tým, že ak nemá šancu pretekať o víťazstvo, nemá zmysel ani pretekať.S aktívnym pretekaním skončil v roku 1979 a venoval sa podnikaniu a komentovaniu pretekov F1 pre britskú televíznu a rozhlasovú verejnoprávnu spoločnosť British Broadcasting Corporation (BBC). Stal sa populárnym komentátorom najmä vďaka vedomostiam o tomto športe, zmyslu pre suchý humor, či miestami až prílišnej kritike pretekárov.Keď sa zdalo, že sa jeho život dostal do správnych koľají, umrel 15. júna 1993 vo Wimbledone v Spojenom kráľovstve vo veku 45 rokov na rozsiahly srdcový infarkt.O jeho živote a aj pretekárskej súťaživosti s Niki Laudom bol v roku 2013 nakrútený film Rivali (Rush). V nasledujúcom roku 29. januára 2014 zaradil Jamesa Simona Wallisa Hunta magazín Motor Sport do Siene slávy.