F1: Kubica bude testovať 2. augusta v Budapešti

Poliak Robert Kubica Foto: TASR/AP Photo Poliak Robert Kubica Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 24. júla (TASR) - Poliak Robert Kubica sa opäť priblížil k plnohodnotnému návratu do motoristickej F1. Tím Renault ho nominoval na test súčasného monopostu, ktorý sa uskutoční 2. augusta v Budapešti."Potom dôkladne vyhodnotíme získané informácie a určíme, za akých podmienok by sa Robert mohol v najbližších rokoch vrátiť do súťažného kokpitu," citovala agentúra DPA výkonného riaditeľ Renault Sport Cyrila Abiteboula.Kubica nastúpil do F1 v roku 2006, na Veľkej cene Kanady 2008 si pripísal víťazstvo. Jeho kariéru zabrzdili v roku 2011 vážne zranenia pravej hornej končatiny a ruky, ktoré utrpel pri nehode na rely v Taliansku. O tri roky neskôr začal opäť jazdiť rely, teraz sa ako 32-ročný snaží vrátiť aj do F1. Nedávno testoval starší model Renaultu a dosiahol dobré časy. Špekuluje sa, že po letnej prestávke by mohol nahradiť Brita Jolyona Palmera. Renault, ktorý bol jeho posledným zamestnávateľom v F1, to zatiaľ nepripustil.