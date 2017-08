F1: Lewis Hamilton ovládol Veľkej ceny Belgicka

Britský jazdec tímu Mercedes AMG Lewis Hamilton. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Spa-Francorchamps 27. augusta (TASR) - Britský pilot Lewis Hamilton na Mercedese sa stal víťazom Veľkej ceny Belgicka seriálu MS F1. Trojnásobný majster sveta zvládol víkend na okruhu Spa-Francorchamps na jednotku, už v sobotu si v kvalifikácii vyjazdil 68. pole position v kariére, čím vyrovnal rekord Nemca Michaela Schumachera a v nedeľu víťazstvom v pretekoch znížil v celkovom poradí stratu na vedúceho Sebastiana Vettela. Nemec prišiel so svojim Ferrari do cieľa na druhom mieste, tretie miesto obsadil Austrálčan Daniel Ricciardo na Red Bulle.Štart pretekov sa zaobišiel bez väčších problémov, prvá štvorica pilotov si dokázala udržať svoje pozície z kvalifikácie. Našťastie bez nehody sa zaobišiel v prvom kole incident kolegov z tímu Force India Sergia Pereza a Estebana Ocona. Hamilton s Vettelom si postupne tvorili náskok pred ostatnými pretekármi. Smolne sa naopak skončila "domáca" VC pre Maxa Verstappena na Red Bulle, v ôsmom kole totiž opäť raz musel odstúpiť pre technické problémy.Podľa očakávania sa poradie začalo miešať od desiateho kola, keď odštartovali zastávky v boxoch. Líder pretekov Hamilton zamieril k mechanikom v dvanástom kole, Vettel vydržal na trati dlhšie, ale tento ťah sa z pohľadu Nemca ukázal ako neúspešný. K dôležitému momentu pretekov prišlo v 30. kole, druhý stret pilotov Force India sa totiž skončil defektom Pereza a pre početné nečistoty na trati musel ísť na trať safety car.Reštart sa absolútne nevydaril Bottasovi, v nájazde do Les Combes nedobrzdil a na tretiu pozíciu sa dostal po jeho chybe Ricciardo. Vettel skúšal ešte v samotnom závere zaútočiť na prvé miesto, ale Hamilton si svoju pozíciu skúsene ustrážil. Brit znížil triumfom manko na Nemca v poradí jazdeckého šampionátu už len na rozdiel sedem bodov.