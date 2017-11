F1: Massa ukončí po sezóne kariéru

Felipe Massa, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sao Paulo 4. novembra (TASR) - Felipe Massa ukončí po tejto sezóne kariéru v motoristickej F1. Brazílsky pilot to oznámil spoločne so svojím tímom Williams v sobotu.Tridsaťšesťročný Massa sa s 15-ročnou kariérou v kráľovnej motoršportu rozlúči veľkými cenami v rodnej Brazílii (12. novembra) a v Abú Zabí (26. novembra). Skončiť chcel už po minulej sezóne, no napokon súhlasil s pokračovaním vo Williamse, keďže Valtteri Bottas odišiel do Mercedesu.vyhlásil Massa podľa agentúry DPA. Brazílčan doteraz odjazdil 267 pretekov, v ktorých jedenásťkrát zvíťazil. Súťažil za Sauber, Ferrari a Williams. V roku 2008 bol blízko k titulu majstra sveta, ale o jediný bod prehral s Lewisom Hamiltonom.