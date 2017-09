F1: McLaren vymení motory Honda za Renault

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 16. septembra (TASR) - Tím motorickej F1 McLaren sa rozhodol ukončiť spoluprácu s dodávateľom motorov Honda. V rokoch 2018, 2019, 2020 bude používať pohonné jednotky Renault, oznámil pred nedeľňajšou Veľkou cenou Singapuru. Opačná rošáda nastane od budúcej sezóny v Toro Rosso a špekuluje sa, že aj v Red Bulle.Druhé spojenie McLarenu a Hondy vonkoncom nenadviazalo na úspešné obdobie na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia, keď sa z majstrovských titulov radovali Ayrton Senna a Alain Prost. Od roku 2015 ho nepretržite sprevádzali patálie s výkonom i spoľahlivosťou. McLaren a Renault budú spoločne fungovať premiérovo.znelo vyhlásenie.S odchodom Renaultu od Toro Rosso súvisí aj prestup španielskeho pilota Carlosa Sainza do továrenského tímu francúzskej značky. Nahradí Brita Jolyona Palmera a stane sa kolegom Nemca Nica Hülkenberga, ktorý môže v Singapure utvoriť negatívny rekord v počte odjazdených veľkých cien bez jediného pódiového umiestnenia (129).uviedol výkonný riaditeľ tímu Renault Cyril Abiteboul.Práve s Renaultom testoval tento rok poľský expilot F1 Robert Kubica, ktorý sa pokúša o návrat do prestížneho kolotoča po vážnej nehode z roku 2011. V snahe mu bude pomáhať aj úradujúci majster sveta Nico Rosberg. Nemec už ukončil jazdeckú kariéru a zapojí sa do Kubicovho manažérskeho štábu.citoval Bild čerstvo už otca dvoch dcér.Singapur, kde sa uskutoční štrnáste z dvadsiatich podujatí tohtoročného seriálu, zostane dejiskom VC minimálne do roku 2021. Predstavitelia mestského okruhu Marina Bay, na ktorom sa od roku 2008 konajú atraktívne nočné preteky, sa v piatok dohodli na zmluve na štyri roky.