F1 mieri do Miami, Hamilton ponúka pomoc pri návrhu trate

Miami 11. mája (TASR) - Predstavitelia Miami jednohlasne schválili plány na usporiadanie pretekov F1. Mesto na Floride plánuje hostiť veľkú cenu už budúci rok v októbri a s vedením šampionátu, s ktorým začne v najbližšom čase rokovať, chce podpísať až desaťročnú zmluvu.Miami už stihlo odprezentovať možný profil okruhu, na ktorom by monoposty prechádzali prístavom a takisto cez dva mosty. Štvornásobný majster sveta Lewis Hamilton však nad navrhovanou traťou vyjadril pochybnosti a povedal, že pokiaľ by organizátori mali záujem, rád by sa na budovaní okruhu podieľal.vyhlásil Hamilton.citovala jazdca Mercedesu agentúra DPA.