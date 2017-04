F1: Sauber v budúcej sezóne s motormi od Hondy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soči 30. apríla (TASR) - Švajčiarsky tím F1 Sauber bude od sezóny 2018 štartovať v seriáli MS s motormi Honda. Japonská automobilka, ktorá v súčasnosti v kráľovskej motoristickej triede spolupracuje so stajňou McLaren, a vedenie Sauberu to oznámili v nedeľu v dejisku VC Ruska.Tento ročník ešte Sauber dokončí v partnerstve s Ferrari. Podľa informácií médií by mala nová zmluva platiť tri roky a pre Sauber má znamenať finančnú úsporu oproti súčasnosti. McLarenu japonský výrobca dodáva agregáty od roku 2015, ich spolupráca ale dosiaľ väčšie úspechy nepriniesla a výsledkom boli iba deviate a šieste miesto v Pohári konštruktérov. V prebiehajúcej sezóne zatiaľ McLaren a ani Sauber nebodovali. Informáciu priniesla agentúra dpa.