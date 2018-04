F1: VC Číny vyhral Daniel Ricciardo

Šanghaj 15. apríla - Austrálsky pretekár Daniel Ricciardo triumfoval na Veľkej cene Číny, tretích pretekoch seriálu Formuly 1. Jazdec tímu Red Bull síce obsadil v kvalifikácii až 6. priečku, no sústredeným výkonom obohateným o viacero efektných predbiehacích manévrov sa v hlavných pretekoch prepracoval na prvé miesto. Druhú priečku obsadil Valtteri Bottas na Mercedese, tretí skončil Kimi Räikkönen na Ferrari. Úradujúci majster sveta Lewis Hamilton obsadil 4. miesto. Seriál F1 bude pokračovať štvrtými pretekmi v nedeľu 29. apríla Veľkou cenou Azerbajdžanu.



Prvá zákruta priniesla súboj dvoch jazdcov Ferrari o prvé miesto. Vyťažil z neho Valtteri Bottas, ktorý sa dostal za Vettela. Räikkönen prišiel o 2. priečku a okrem Bottasa ho predbehol aj Max Verstappen. Líder Vettel išiel do boxov v 21. kole, ale stihol sa zaradiť až tesne za Bottasa. Ten po prezutí jazdil výborné časy na 2. priečke za Räikkönenom, ktorý šiel do boxov až v 28. kole. Dovtedy ho stihol Bottas predbehnúť v dramatickom súboji a Kimi sa vrátil na trať na 6. mieste s výraznou stratou na piateho Ricciarda. Po kolízii jazdcov Toro Rosso Pierra Gaslyho a Brendona Hartleyho síce obaja pokračovali, no na trať prišiel safety car, čo viacerí využili na návštevu boxov. Po reštarte pretekov v 36. kole sa Bottas udržal na prvej priečke. Od 38. kole začal úradovať Daniel Ricciardo, ktorý elegantnými nanévrami predbehol Hamiltona i Vettela.



Kolízia Verstappena s Vettelom znamenala výraznú stratu sekúnd i pozícií pre oboch, ale mohli pokračovať v pretekoch. Ricciardo ďalším úspešným atakom v 44. kole pripravil o pozíciu aj Bottasa a dostal sa na čelo pretekov. Austrálčan si udržiaval prvú priečku a s odstupom za ním sa odohrával fínsky súboj o druhú priečku. Tú si napokon ustrážil Bottas. Pre Ricciarda to bolo 6. víťazstvo v kariére.

Výsledky VC Číny (56 kôl, 1 kolo - 5,451 km, spolu 305,066 km): 1. Daniel Ricciardo (Aus./Red Bull) 1:35:36,380 h, 2. Valtteri Bottas Fín./Mercedes) +8,894 s, 3. Kimi Räikkönen (Fín./Ferrari) +9,637, 4. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +16,985, 5. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +20,436, 6. Nico Hülkenberg (Nem./Renault Sport) +21,052, 7. Fernando Alonso (Šp./McLaren) 30,639, 8. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari) +35,286, 9. Carlos Sainz (Šp./Renault) +35,763, 10. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +39,594, 11. Esteban Ocon (Fr./Force India) +44,725, 12. Sergio Perez (Mex./Force India) +49,373, 13. Stoffel Vandoorne (Belg./McLaren) +55,490, 14. Lance Stroll (Kan./Williams) +55,490, 15. Sergej Sirotkin (Rus./Williams) +58,241, 16. Marcus Ericsson (Švéd./Sauber) +1:02,604 min, 17. Romain Grosjean (Fr./Haas) +1:05,296, 18. Pierre Gasly (Fr./Toro Rosso) +1:06,330, 19. Charles Leclerc (Mon./Sauber) +1:22,575.



nedokončil: Brendon Hartley (N. Zél./Toro Rosso) v 51. kole