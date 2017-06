F1: Veľká cena Kanady v kalendári do roku 2029

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Montreal 10. júna (TASR) - Veľká cena Kanady zostane v kalendári motoristickej F1 do roku 2029. Provincia Quebec oznámila v piatok predĺženie spolupráce s okruhom o päť rokov, doterajšia dohoda platila do 2024.Provincia zainvestuje 28 miliónov amerických dolárov do renovácie Circuit Gilles Villeneuve. Do sezóny 2019 sa očakáva dobudovanie nového zázemia boxov.Tohtoročná VC Kanady je na programe už v nedeľu. V piatkovom druhom tréningu bol najrýchlejší Fín Kimi Räikkönen na Ferrari. Ten časom 1:12,935 minúty o vyše dve desatiny sekundy zdolal britského jazdca Mercedesu Lewisa Hamiltona, ktorý si pripísal najlepší čas v úvodnom tréningu. Tretí bol ďalší pilot Ferrari Sebastian Vettel, nemecký líder šampionátu zaostal za tímovým kolegom o 0,265 sekundy.