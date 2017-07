F1: Vettel otestoval ako prvý nový typ ochrany hlavy pilotov

Na snímke nemecký pilot formuly 1 Sebastian Vettel Foto: TASR/AP Na snímke nemecký pilot formuly 1 Sebastian Vettel Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Silverstone 14. júla (TASR) - Nemecký jazdec tímu Ferrari Sebastian Vettel otestoval počas prvého tréningu na Veľkú cenu Veľkej Británie seriálu MS F1 nový typ ochrany hlavy pilotov - priehľadný štít umiestnený okolo kokpitu.Šéfovia tímov F1 chcú touto cestou ochrániť pilotov pred nárazom menších a väčších objektov, ktoré by mohli priniesť zranenia hlavy. Medzinárodná automobilová federácia (FIA) uviedla, že plnohodnotný test "štítu" sa uskutoční na septembrovej VC Talianska. V prípade úspešného výsledku testov by sa podľa agentúry DPA mohol nový systém uviesť do praxe už v sezóne 2018.