Facebook bojuje proti nenávistným odkazom, týždenne ich zmaže tisíce

New York 27. júna (TASR) - Americká spoločnosť Facebook dnes oznámila, že posledné dva mesiace vymazávala týždenne 66.000 odkazov. Tento gigant medzi sociálnymi médiami totiž podniká rozsiahle zásahy proti odkazom, ktoré pokladá za prejav nenávisti.Spoločnosť v blogu uviedla, že vymazávanie odkazov môžeale snaží sa svoj postup verejnosti dobre vysvetliť a chce ešte zlepšiť svoje zásahy proti prejavom nenávisti.Facebook definuje prejav nenávisti ako útok na ľudí na základe ich rasy, sexuálnej orientácie aSpoločnosť so sídlom v meste Menlo Park v Kalifornii sa podľa svojich slov spolieha na to, že dve miliardy užívateľov Facebooku jej nahlásia akékoľvek nenávistné odkazy, ktoré na sieti nájdu. Zamestnanci potom odkazy prezrú a rozhodnú, či ich vymažú.Facebook dodal, že nasledujúci rok si na skúmanie odkazov plánuje najať ďalších 3000 ľudí. Tí sa pridajú k 4500 ľuďom, ktorí už v súčasnosti odkazy preverujú.Robíme aj chyby, uviedla spoločnosť. Vlani napríklad Facebook vymazal odkaz černošského aktivistu, ktorý zverejnil nenávistný e-mail doručený na jeho adresu, a ten obsahoval aj nactiutŕhačské slová. Facebook dodal, že odkaz vrátil na internet a ospravedlnil sa.napísal v blogu viceprezident Facebooku Richard Allen.Takmer všetky technologické spoločnosti vlastniace sociálne médiá zápasia s tým, aby našli rovnováhu medzi umožnením slobody prejavu a zabránením extrémizmu.Minulý týždeň spoločnosť Google informovala, že podniká zásahy proti teroristickej propagande a ďalším extrémistickým videám na svojom webe YouTube, keďže silnie kritika internetu a jeho úlohy v masovom násilí. Google tiež oznámil, že si najal ďalších ľudí na sledovanie nenávistných a extrémistických prejavov na internete a cieľom je zabrániť ich šíreniu prostredníctvom YouTubu.