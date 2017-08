Facebook musel vypnúť dve umelej inteligencie. Začali spolu hovoriť v neznámej reči

Dva programy špecializované na komunikácii si počas dlhých rozhovorov, ktoré spolu viedli, začali meniť pravidlá angličtiny - začali skracovať jazykové štruktúry tak, že sa komunikácia stala pre programátorov nezrozumiteľnú; stroja si však aj naďalej rozumeli.



Facebook potom obidva programy vypol; bulvárne médiá síce tvrdia, že z obavy, že nad nimi stráca kontrolu, v skutočnosti preto, že prestali robiť to, čo majú - teda testovať si komunikáciu, ktorú raz budú využívať pri rozhovoroch so zákazníkmi. Títo roboti totiž boli naprogramovaní preto, aby na e-shopoch vyjednávali a komunikovali s klientami. Mali si vymieňať rôzne drahé predmety - lopty za knihy, klobúky za riad.

Programy ale veľmi rýchlo prešli na akúsi formu stenografie, teda skrátenú formu angličtiny bez mnohých slov, so skrátenými syntaxe väzbami. Pozrite sa na záznam ich reálneho dialógu:

Analytici Facebooku tento experiment opustili - takto komunikujúce stroje by boli v skutočnom vyjednávanie s ľuďmi k ničomu. Záznam komunikácie medzi strojmi je však veľmi poučný pre jazykovedcov, ktorí sa z neho môžu dozvedieť, aké pravidlá pre využitie angličtiny umelej inteligencie použili.



Nový jazyk robotov

"Chatboty si zjavne vytvorili niečo ako kódovú reč," uviedol pre britský denník Independent výskumný pracovník z divízie výskumu umelej inteligencie Facebooku Dhruv Batra. "Rovnako ako keď hovorím, päťkrát ', vykladáte si to tak, že by som chcel päť kópií nejakého tovaru položky. Nie je to vlastne tak odlišné od spôsobu, akým si ľudské komunity vytvárajú skratky. "

Tento experiment vo Facebooku prebehol už približne pred mesiacom, ako prvý informoval server FastCo; detaily o ňom sa však dostali na verejnosť až teraz. Nejde o zďaleka jediný pokus, počas ktorého si umelá inteligencia vybudovala vlastný jazyk. Napríklad na začiatku tohto roka spoločnosť Google oznámila, že umelá inteligencia, ktorú využíva pre prekladanie medzi jazykmi, si vytvorila svoj vlastný jazyk, do ktorého si prekladala. Vývojári v Google však s týmto výsledkom boli na rozdiel od Facebooku spokojní a nechali stroj, aby tento trik využíval aj naďalej.