Facebook odovzdá Kongresu politickú inzerciu zaplatenú zrejme z Ruska

Ilustračné foto Facebooku. Foto: TASR/AP Ilustračné foto Facebooku. Foto: TASR/AP

Washington 2. októbra (TASR) - Sociálna sieť Facebook odovzdá dnes americkému Kongresu kópie asi 3000 inzerátov s politickým obsahom, ktoré boli údajne zaplatené z Ruska niekoľko mesiacov pred vlaňajšími voľbami prezidenta USA. Informovala o tom agentúra Reuters.Ako potvrdili zdroje Facebooku, materiály budú zaslané osobitným vyšetrovacím komisiám Senátu a Snemovne reprezentantov, ako aj právnemu výboru Senátu. Facebook by im mal poskytnúť aj údaje o výške platieb za tieto komerčné oznámenia a o ich cieľovej skupine.Spoločnosť Facebook predtým rovnaké informácie poskytla úradu špeciálneho prokurátora Roberta Muellera, ktorý vedie vyšetrovanie v súvislosti s podozreniami o snahách Ruska ovplyvniť výsledky posledných prezidentských volieb v USA.Alex Stamos, ktorý v spoločnosti Facebook zodpovedá za bezpečnosť sietí, začiatkom septembra vyhlásil, že v období pred prezidentskými voľbami v USA istá ruská štruktúra vynaložila 100.000 dolárov za umiestnenie tisícov reklamných oznámení politického charakteru na Facebooku, a to prostredníctvom vytvorenia približne 450 falošných užívateľských kont a stránok.Z analýzy, ktorú si urobil Facebook, podľa Stamosa vyplýva, že od júna 2015 do mája 2017 boli tieto účty navzájom prepojené a spravované boli podľa všetkého z Ruska.Reuters spresnil, že spomínané reklamy prichádzali z účtov prepojených so spoločnosťou Internet Research Agency, známou v komunite aj pod názvom Trolovia z Oľgina. Ide o spoločnosť sídliacu v Petrohrade, ktorá na internete koná v prospech ruskej vlády.V druhej polovici septembra vedenie Facebooku oznámilo, že sa rozhodlo poskytnúť svoje zistenia Kongresu, a to v celom ich rozsahu, dodala agentúra AP.Následne spoločnosť Twitter oznámila, že objavila správy napojené na spomínané facebookové účty.Výbory na kontrolu tajných služieb Snemovne reprezentantov a Senátu následne vyzvali Twitter, Facebook i Google, aby v celej záležitosti verejne vypovedali.