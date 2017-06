Facebook vyskúšal dron na šírenie internetu v odľahlých oblastiach

MARK ZUCKERBERG Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Palo Alto 30. júna (TASR) - IT-gigant Facebook úspešne vyskúšal svoj obrovský dron, pomocou ktorého chce v budúcnosti dostať do odľahlých oblastí planéty internet.Dron Aquila s veľkými krídlami, na ktorých sú slnečné panely, sa dvakrát vzniesol do vzduchu. Zatiaľ sa v ňom udržal 106 minút. Potom mäkko zosadol na piesok v arizonskej púšti.Šéf Facebooku Mark Zuckerberg napísal, že k udalosti došlo v noci na piatok (30.6.). Pred rokom sa uskutočnil prvý let prototypu. Dron sa však pri pristávaní ťažko poškodil. Zuckerberg dnes k svojmu textu pripojil krátke video o zosadnutí zariadenia.Drony Facebooku by sa mali udržať na oblohe dlhé mesiace. Bez prístupu k internetu sú na svete stále ešte viac ako štyri miliardy ľudí. Zuckerberg napísal, žeO podobný projekt sa pred časom usiloval aj Alphabet, materský koncern Googlu. Začiatkom tohto roka však oznámil, že sa ho vzdáva. Technické prekážky boli podľa neho neprekonateľné. Nevzdal sa však zámeru šíriť signál z oblohy prostredníctvom balónov Loom.