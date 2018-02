Facebook zaznamenal na konci roka pokles návštevnosti, zisk mu stúpol

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

San Francisco 2. februára (TASR) - Sociálna sieť Facebook uviedla, že jej užívatelia strávili na jej platforme v posledných mesiacoch minulého roka o milióny hodín menej. Zaznamenala aj prvý pokles denných aktívnych užívateľov v Severnej Amerike. To všetko ešte predtým, ako urobila radikálne zmeny, o ktorých sa domnieva, že podporia "zmysluplné pripojenie" užívateľov na jej sieť namiesto surfovania.Akcie Facebooku po zverejnení tejto správy najprv klesli až o 5 %, neskôr sa však spamätali a zamierili nahor, keďže sa spoločnosť pokúsila presvedčiť analytikov, že pokles návštevnosti nemusí zasiahnuť rast jej tržieb.Čas, ktorí užívatelia strávili na Facebooku klesol približne o 50 miliónov hodín každý deň v poslednom štvrťroku 2017, čo predstavuje 5 %. Počet užívateľov v USA a Kanade, ktorí sa denne prihlasujú, sa znížil o 700.000 na 184 miliónov.Mark Zuckerberg, zakladateľ a výkonný riaditeľ Facebooku pokračuje v transformácii tzv. newsfeedu a upozornil, že sa to dotkne aj návštevnosti. Domnieva sa však, že hoci budú ľudia tráviť na sociálnej sieti menej času, využijú ho zmysluplnejšie.Zuckerberg zároveň povedal, že 2017 bol pre spoločnosť "silný", ale "ťažký" rok. V tomto roku 2018 sa Facebook chce sústrediť na to, aby sociálna sieť neposkytovala ľuďom len zábavu, ale zlepšovala im život tým, že sa zameria na zmysluplné spojenie s blízkymi, s komunitou.Zuckerberg očakáva, že čas strávený na Facebooku klesne. To však nemusí nutne znamenať, že sa to dotkne tržieb, ak sa zvýšia ceny inzerátov alebo Facebook nájde nové miesta na inzerciu napríklad v Instagrame a či vo Facebook Messengeri.Sociálnej sieti ďalej pribúdajú noví užívatelia, pričom počet denne aktívnych užívateľov sa v decembri 2017 zvýšil medziročne aj medzimesačne o 14 %.Najväčšia sociálna sieť na svete uviedla, že jej čistý zisk za tri mesiace do konca decembra vzrástol o 20 % na 4,3 miliardy USD (3,45 miliardy eur) z 3,5 miliardy USD rok predtým.Tržby Facebooku v uplynulom kvartáli stúpli o 47 % na 13 miliárd USD a prekonali odhady analytikov, ktorí počítali s tržbami v priemere 12,6 miliardy USD.V poslednom štvrťroku 2017 Facebook varoval pred vplyvom náboru 10.000 ľudí na jeho zisk. Ich úlohou bude riešenie problémov od násilného a teroristického obsahu, až po falošné správy a ruskú dezinformáciu. V októbri spoločnosť Facebook odhadla, že jej náklady by v mali roku 2018 vzrásť o 45 až 60 %, čo sa dotkne jej marží a spomalí rast tržieb.(1 EUR = 1,2459 USD)