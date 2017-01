Faktúry za energie netreba podľa P.Pellegriniho trhať, ale ani platiť

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 22. januára (TASR) – Odberatelia by nemali trhať, ale ani platiť faktúry so zvýšenými cenami energií. Treba počkať na stanovisko od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktoré by malo prísť v najbližších dňoch. Cenové konanie prebieha. Povedal to dnes podpredseda Smeru-SD a podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini v diskusnej relácii TA3 V politike.Distribútori energií musia podľa Pellegriniho takýto zložitý stavOdberateľov by preto nemali postihovať, keďže situácia je nejasná. Pellegrini predpokladá, že odberatelia by mali dostať informáciu, či im príde dobropis, alebo majú zaplatiť zvýšenú faktúru s tým, že im bude odpustených pár mesiacov platby.povedal Pellegrini.Ak sa podľa Pellegriniho potvrdí, že predseda ÚRSO Jozef Holjenčík pri zvýšení cien energií podľaholna úkor spotrebiteľov, stratí dôveru vlády.povedal podpredseda Smeru-SD. Treba sa poriadne pozrieť na celé konanie, myslí si. Štát by mal podľa Pellegriniho vedieť, čo sa okolo regulačného úradu deje.Predseda SaS Richard Sulík súhlasí, že ak sa preukážu nezrovnalosti, je čas Holjenčíkauviedol Sulík. Podľa neho sa ukázalo, že regulačný úrad je