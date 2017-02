Fallon: Londýn nepomôže Škótsku pri ďalšom referende o nezávislosti

Michael Fallon, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 2. februára (TASR) - Britská vláda do roku 2020 nepomôže Škótsku pri organizovaní ďalšieho referenda o jeho odtrhnutí sa od Spojeného kráľovstva. Vyhlásil to dnes britský minister obrany Michael Fallon.uviedol rezortný šéf pre denník The Herald, vychádzajúci v Škótsku.povedal Fallon. Škóti sa však vo vlaňajšom hlasovaní vyslovili za zotrvanie v Únii.Táto skutočnosť vyvolala v radoch škótskej vlády obnovené snahy o vypísanie ďalšieho referenda o nezávislosti Škótska, jednej zo štyroch historických krajín Spojeného kráľovstva. Podpora škótskej nezávislosti je stále na úrovni zhruba 45 percent, tak ako v roku 2014, a to napriek tomu, že Škótsko teraz čelí brexitu.Britská premiérka Theresa Mayová v januári vyhlásila, že Londýn po odchode z Únie opustí jednotný trh a zavedie imigračné limity. Predsedníčka škótskej vlády Nicola Sturgeonová predložila sériu návrhov týkajúcich sa pozície Škótska voči centrálnej britskej vláde vrátane možnosti, aby si Škótsko ako súčasť Spojeného kráľovstva zachovalo prepojenie na jednotný trh EÚ.dodala Sturgeonová.