Falošné módne značky nahradila fejková drogéria a kozmetika

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 24. apríla (TASR) - Nitrianski colníci v prvom štvrťroku tohto roka zaistili a neprepustili na trh Európskej únie viac ako 9000 kusov falšovaného tovaru. Podľa predbežných odhadov by výrobcom originálov týchto výrobkov predajom falzifikátov vznikla škoda prevyšujúca 200.000 eur.informoval hovorca Colného úradu Nitra Stanislav Pacher.V kamenných predajniach, skladových priestoroch a vo vozidlách pri cestných kontrolách dohromady zaistili 1011 párov obuvi, 289 odevných výrobkov, 149 batohov, 421 balení pracieho prostriedku a 7200 kusov kozmetiky. Vo všetkých prípadoch bola spochybnená originalita a vzniklo podozrenie, že ide o tovar porušujúci práva majiteľov ochrannej známky a dizajnu.Colníci sa podľa Pachera najčastejšie stretávajú s falšovaním značiek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Puma, Burberry, Louis Vuitton, ale aj Ariel či Scholl.Najfalšovanejším druhom tovaru na svete, ale aj na Slovensku, je obuv.tvrdí Pacher. Pirátske a falšované tovary zvyčajne vyrábajú anonymné subjekty, ktoré nerešpektujú požiadavky na ochranu zdravia, bezpečnosť a kvalitu, a po zakúpení tovaru neposkytujú žiadnu pomoc, záruku, návody na používanie.Osobe, ktorá porušila zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, môže uložiť colný úrad pokutu od 3000 do 67.000 eur podľa závažnosti a druhu porušenia, vrátane sankcie prepadnutia tovaru v prospech štátu. Za opakované porušenie môže dať colný úrad pokutu až do výšky 135.000 eur.