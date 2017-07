Falošný obchodný inšpekor okradol predavačku v novinovom stánku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nitra 28. júla (TASR) – Falošný inšpektor Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) okradol predavačku v novinovom stánku o peniaze. V stredu 26. júla približne o 13. hodine oslovil predavačku v stánku situovanom na rušnej ulici v centre Nitry muž, ktorý sa preukázal ako inšpektor SOI. Požiadal ju o doklady a pracovnú zmluvu, tiež jej prikázal prerátať všetku hotovosť, ktorú má k dispozícii.informovala dnes hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková.Podozrivý muž vo veku 30 až 40 rokov bol vysoký približne 180 centimetrov. Mal krátke hnedé vlasy, dioptrické okuliare so strieborným tenkým rámom a so špinavými sklíčkami. Oblečenú mal červeno-bielu polokošeľu, letné nohavice bledej farby a niesol aktovku čiernej farby. Nie je vylúčené, že podvodník navštívi aj iné obchodné prevádzky, upozorňuje Čuháková. Polícia preto vyzýva majiteľov a zamestnancov obchodov k opatrnosti pri komunikácii s cudzími ľuďmi, ktorí by sa domáhali vykonania rôznych kontrol.Podľa slov nadriadeného obchodných inšpektorov v Nitre chodia ich zamestnanci na kontroly vo dvojiciach, pri kontrolách sa preukazujú služobným preukazom v hnedom koženom obale, s fotografiou a služobným číslom, nikdy nežiadajú predložiť ku kontrole peniaze.skonštatovala Čuháková.