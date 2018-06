Falšované tovary stoja EÚ ročne 60 miliárd eur, SR stráca 600 miliónov

Symbol eura pred budovou ECB Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 6. júna (TASR) - Falšovanie výrobkov v 13 dôležitých hospodárskych odvetviach v EÚ znamená straty vo výške 60 miliárd eur ročne. Slovensko prichádza ročne o 600 miliónov eur. Vyplýva z nového výskumu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).Agentúra EÚ so sídlom v španielskom Alicante v správe pre médiá upozornila, že za posledných päť rokov monitorovala hospodárske náklady spojené s falšovaním v odvetviach, ktoré sú známe svojou zraniteľnosťou voči porušovaniu práv duševného vlastníctva.Zo zozbieraných údajov vyplýva, že v dôsledku výskytu falošných výrobkov na trhu priame ročné straty v týchto odvetviach dosahujú 60 miliárd eur, čo zodpovedá 7,5 % celkového predaja týchto výrobkov.V prepočte na jedného občana EÚ ide o akumulované straty vo výške 116 eur ročne.EUIPO upozornila, že legitímni výrobcovia vyrábajú menej ako by mohli, lebo časť trhu obsadia falšované produkty, čo znamená nižší počet zamestnancov. Odhadom sa priame straty v týchto odvetviach vyčísľujú na 434.000 stratených pracovných miest v EÚ.V prípade Slovenska správa EUIPO odhaduje, že v dôsledku existencie falšovania v 13 hospodárskych odvetviach sa každoročne stráca 15,3 % priameho predaja, čo zodpovedá približne 600 miliónom eur. Na jedného obyvateľa Slovenska to znamená 111 eur za rok.Výkonný riaditeľ EUIPO António Campinos upozornil, že za uplynulých päť rokov je to po prvýkrát, čo správy a výskum úradu prinášajú takýto komplexný obraz hospodárskeho vplyvu falšovania a pirátstva na hospodárstvo a tvorbu pracovných miest v EÚ.uviedol Campinos.Úrad sa zameral na nasledovných 13 odvetví: kozmetika, odevy, obuv a doplnky, športový tovar, hračky a hry, šperky a hodinky, kabelky a batožina, hudobné nahrávky, liehoviny a vína, lieky, pesticídy, smartfóny, batérie a tiež pneumatiky.EUIPO ako decentralizovaná agentúra EÚ vznikla v roku 2009. Spravuje zápis ochranných známok EÚ a zapísaných dizajnov, ktoré poskytujú ochranu práv duševného vlastníctva vo všetkých členských štátoch Únie.