Famózna Cibulková: Zdolala Stosurovú a v Dauhe je už v semifinále

Dauha 16. februára (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa prebojovala už do semifinále dvojhry na turnaji WTA v katarskej Dauhe. Vo štvrťfinále ako nasadená trojka po prvý raz v kariére zdolala Austrálčanku Samanthu Stosurovú 7:5, 6:4. V predchádzajúcich piatich vzájomných zápasoch neuhrala proti šampiónke US Open z roku 2011 ani set. V dueli o postup do finále nastúpi v piatok proti víťazke súboja medzi druhou nasadenou Češkou Karolínou Plíškovou a Číňankou Šuai Čang.Cibulkovej vyšiel úvod zápasu so Stosurovou, keď hneď v úvodnom geme prelomila podanie Austrálčanky a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 2:0. Za stavu 3:1 zápas na niekoľko minút prerušili pre dážď. Pauza nevyviedla slovenskú jednotku z miery a po ďalšom brejku odskočila súperke na 5:1. Stosurová nezložila zbrane a šnúrou štyroch gemov vyrovnala na 5:5. V jedenástom geme však neuhrala pri svojom servise ani fiftín a Cibulková napokon dotiahla úvodný set do úspešného konca.-Za stavu 6:5 premenila v poradí piaty setbal.Stosurovej, ktorá mala v nohách trojsetový duel 2. kola proti Češke Barbore Strýcovej, nevychádzalo podľa predstáv prvé podanie, po druhom servise sa dostávala pod tlak Cibulkovej. V druhom dejstve Stosurová zvýšila agresivitu a vo štvrtom geme si vypracovala dva brejkbaly, Cibulková však vzápätí získala štyri fiftíny v rade, vyrovnala na 2:2 a v koncovke slávila úspech. Za stavu 4:4 po úspešnom obhodení zobrala Stosurovej podanie a v ďalšom geme využila hneď prvý mečbal. Cibulková má v Dauhe už istú prémiu 36.850 dolárov pred zdanením a 185 bodov do svetového rebríčka WTA.Cibulková mala z prvého víťazstva nad Stosurovou veľkú radosť.povedala zverenka trénera Mateja Liptáka v prvom interview priamo na kurte.