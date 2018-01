FAMÓZNE: Federer získal v Melbourne jubilejný 20. grandslamový titul

Na snímke Roger Federer. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Roger Federer (2-Švajč.) - Marin Čilič (6-Chor.) 6:2, 6:7 (5), 6:3, 3:6, 6:1

Melbourne 28. januára (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer sa stal šiestykrát v kariére víťazom dvojhry na Australian Open a získal jubilejný 20. grandslamový titul. Obhajca prvenstva si vo finále ako nasadená dvojka poradil so šestkou "pavúka" Chorvátom Marinom Čiličom po päťsetovej bitke 6:2, 6:7 (5), 6:3, 3:6, 6:1. Počtom cenných trofejí z Melbourne sa vyrovnal Austrálčanovi Royovi Emersonovi a Srbovi Novakovi Djokovičovi.Tridsaťšesťročný Federer si v historických tabuľkách upevnil pozíciu grandslamového rekordéra a vzdialil sa Španielovi Rafaelovi Nadalovi, ktorý má na svojom konte 16 titulov. V priebehu turnaja stratil iba dva sety a aj to až vo finále. Federer navyše vyrovnal zápis austrálskej legendy Roda Lavera, ktorý po dovŕšení tridsiatky dokázal vyhrať štyri grandslamové turnaje. Švajčiar obhájil 2000 bodov z vlaňajška a z Melbourne Parku si odnáša prémiu štyri milióny austrálskych dolárov.Čilič nevyužil šancu na zisk druhej grandslamovej trofeje a nestal sa prvým chorvátskym šampiónom Australlan Open. Životný úspech dosiahol v roku 2014 na US Open, kde v semifinále doposiaľ jedinýkrát zdolal Federera a vo finále si poradil s Japoncom Keiom Nišikorim. Napriek nedeĺnajšej finálovej prehre bude v pondelok figurovať na treťom mieste svetového rebríčka ATP Entry - najvyššie v kariére.Federer mal v dueli s Čiličom raketový nástup, keď dvakrát prelomil podanie Chorváta a vybudoval si náskok 4:0. Rovnako ako počas celého turnaja výborne podával, pri svojom servise ľahko získaval fifitíny, hral rýchlo a agresívne. Čilič robil pri dlhších výmenách priveľa nevynútených chýb. Po výmene rakety postupne našiel úderovú istotu, začalo mu vychádzať prvé podanie no Federer získal úvodný set za 24 minút jasne 6:2.Na začiatku druhého dejstva Čilič zlepšil returny, začal sa Federerovi viac tlačiť do bekhendu a v druhom geme sa dostal k dvom brejkbalom. Švajčiar ich však s prehľadom odvrátil a vyrovnal na 1:1. Za stavu 5:4 mal Čilič po dvojchybe súpera k dispozícii setbal, no bekhend z jeho rakety skončil v sieti. Chorvát však napokon slávil úspech v tajbrejku, ktorý zakončil úspešným smečom. Ako prvý hráč na tohtoročnom Australian Open tak Federerovi zobral set.Švajčiar sa rýchlo otriasol a v treťom dejstve bol na centri v aréne Roda Lavera lepší hráč. V šiestom geme dokonale využil, že Čiličovi odišlo prvé podanie, Chorváta brejkol a potom mu stačilo držať si servis. Na začiatku štvrtého dejstva sa po rýchlom brejku ujal vedenia 3:1. Čilič však nezložil zbrane, vyrovnal na 3:3 a v koncovke setu mal navrch. V ôsmom geme zobral Federerovi podanie a následne zaznamenal čistú hru.Hneď na začiatku rozhodujúceho dejstva sa prepracoval k dvom brejkbalom, Federer ich však odvrátil, v ďalšom geme prelomil Čiličovo podanie a šancu na zisk jubilejného 20. titulu v 30. grandslamovom finále už z rúk nepustil. Za stavu 5:1 premenil pri vlastnom podaní vďaka esu hneď prvý mečbal a nadviazal na triumf nad Čiličom z vlaňajšieho finále Wimbledonu. Vo vzájomnej bilancii vedie už 9:1.